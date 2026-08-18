به گزارش ایلنا، حمید رسایی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات درباره عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت خرید خانوار، گفت: قرار بود قدرت خرید مردم با کالابرگ حفظ شود؛ در واقع اگر قرار بود فقط پول نقدی به مردم بدهیم دیگر اسمش کالا برگ نبود و همان روش قبلی شکست خورده قبلی بود که طی ۱۵ سال انجام شد و عملاً نتیجه‌ای نداشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قبل از اجرای این سیاست، تذکرهای لازم به صورت مکتوب و همچنین در نطق نمایندگان در مجلس داده شد و تاکید شد با مهار نرخ ارز و بازار رها شده ارزی باشد. در واقع باید اولویت مهار مافیای ارزی قرار داده می‌شد.

وی افزود: تذکر داده شد تا زمانی که مسائل مذکور حل نشود کالابرگ دردی از ملت دوا نمی‌کند و حذف ارز کالاهای اساسی به اسم کالا برگ موجب افزایش نرخ ارز می‌شود و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که اکنون عملاً این مهم رخ داده است. کالابرگی که چند ماه پیش اختصاص داده شد، اکنون قدرت خرید مردم به آن اندازه نیست.

رسایی ادامه داد: متاسفانه مسئولین دولت و کسانی که از این سیاست در مجلس حمایت می‌کردند هرچند نیت خیری داشتند اما عملاً آن چیزی که می‌خواستند محقق نشده است. در زمستان سال ۱۴۰۴ وزیر رفاه چندین بار در مورد افزایش رقم کالا برگ صحبت کردند و به مردم وعده دادند که متاسفانه باز هم به دلیل افزایش نرخ ارز سود حاصل از همه این‌ها به جیب مافیای ارزی رفت.

وی تصریح کرد: نتیجه این سیاست‌های نادرست حوادث دی ماه شد که متاسفانه ما باز هزینه سنگینی به خاطر آن حوادث پرداختیم.از طرفی مشخص شد کالابرگ مرداد ماه برای گروه‌هایی از اقشار مردم قرار است شهریور ماه واریز شود که این نیز به معنای آن است که به اندازه یک ماه از جیب مردم کالا برگ برداشته می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: شاید آن‌هایی که محاسبه می‌کنند اسمش را زرنگی بگذارند اما واقعیت آن است که مردم این موضوع را کلاهبرداری می‌دانند و احساس بدی به مردم دست می‌دهد لذا نیاز است بر اساس وعده‌های داده شده این امر اصلاح شود و دولت از این اقدامات تنش‌زا پرهیز کند.

رسایی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس در خصوص جلسات مجازی به این شکل نبود. قرار بود مقدمات آماده شود تا به شکلی که نماینده می‌تواند در صحن بشینند. ما نمی‌دانیم چرا اکنون جلسات مجازی است لذا شما که میان همه رفت و آمد دارید میان نمایندگان نیز بیایید تا به سوالات پاسخ دهید و ابهامات برطرف شود.