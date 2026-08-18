بهروز شدن آمار پروندهها در شعب دیوان عالی کشور و تعیین تکلیف تمامی پروندههای باقیمانده از سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
رئیس دیوان عالی کشور گفت: آمار رسیدگی به پروندهها در اکثر شعب دیوان به روز شده است و با تلاش جهادی قضات، تمامی پروندههای باقیمانده از سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به روایتی از احمد بن اسحاق اشاره کرد و گفت: احمد بن اسحاق بن سعد اشعری میگوید: خدمت امام عسکری (ع) رسیدم تا از جانشین آن حضرت سؤال کنم. حضرت در ابتدا فرمود:ای احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی هرگز زمین را از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام تا روز قیامت، از حجت بر خلق خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت. به توسط حجّت است که بلا را از اهل زمین دفع میکند و به واسطه اوست که باران نازل کرده و برکات زمین را بیرون میآورد.
رئیس دیوان عالی کشور در تشریح این مطلب عنوان کرد: روز موعود فراخواهد رسید و زمان آن را جز خداوند متعال کسی نمیداند، اما شیعیان و پیروان راستین ولایت در زمان غیبت، وظایف سنگینی برعهده دارند تا زمینه حضور آن حضرت را فراهم کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با قرائت حدیث «اتقوا الله وَکُونُوا لَنَا زَیناً ولا تَکُونوا لَنَا شَیناً» به وظایف شیعیان در عصر غیبت اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین انتظارات امامان معصوم از شیعیان این است که پیروان آنها از نظر اخلاقی از اوصاف نیک و پسندیده برخوردار و دارای اخلاق زیبای اسلامی باشند، این نکته در روایات متعددی از امامان معصوم (ع) تاکید و به آن سفارش شده است، لذا شیعیان باید در رفتار، کردار و گفتار زینت اهل بیت علیهم السلام باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پرتوهای ظهور حضرت ولی عصر (عج) اجرای عدالت است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، همه مسئولین و دست اندرکاران نظام وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارند، اما از آنجایی که قوه قضاییه داعیهدار اجرای حق و عدالت است، در این خصوص وظیفه سنگینتری بر عهده دارد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی در دوران زعامت سومین رهبر معظم انقلاب با اطاعت محض از ولایت در گره گشایی از امور قضایی مردم و خدمتگزاری صادقانه همواره پیشتاز هستند.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر لزوم کاهش میانگینِ ماندگاری پروندهها خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی پروندهها در شعب دادسراها و محاکم، به لحاظ تاخیر در اجرای تحقیقات و یا تجدید اوقات بیمورد، دچار اطاله دادرسی میشوند و گاهی یک پرونده ۹ ماه تا یک سال در شعبه بلاتکلیف باقی میماند، در حالی که یک تصمیم قضایی کوچک میتواند سرنوشت یک پرونده را روشن و از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: دادسراها و محاکم از تاخیر غیر متعارف اعاده پرونده به دیوان عالی کشور جلوگیری کنند، در شان قضات ما نیست که پروندهای خارج از عرف زمانی معیین در شعبه باقی بماند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بالا بودن تراکم پروندهها در دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: آمار ورودی پرونده به دیوان با توجه به کمبود کادر قضایی و اداری بسیار بالاست، اما قضات در خدمت صادقانه به مردم و اجرای حق و عدالت در تلاش هستند؛ به طوری که در حال حاضر آمار اکثر شعب دیوان در رسیدگی به پروندهها به روز است و با تلاش جهادی قضات تمام پروندههای مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شدهاند.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان با توجه به در پیش رو بودن مراسم اربعین تشییع و تدفین رهبر شهید و مجاهد ایران تاکید کرد: هرچند سوگواری بخش جداییناپذیر این مراسم است، اما هدف اصلی در برگزاری و بزرگداشت این روز، تعظیم و تکریم مقام امام شهید و تمام شهدای انقلاب است که امنیت و سربلندی ایران و ایرانیان در جهان را مدیون جانفشانیهای آنها هستیم.
گفتنی است، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و در این جلسه پروندههای اصراری- کیفری مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، پرونده اول با موضوع حمل و نگهداری مواد مخدر، مربوط به رأی اصراری شعبه بیست ونهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به جهت اختلاف نظر با شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه رأی شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور را مبنی بر اینکه رفتار متهم منطبق با شروع به جرم حمل مواد مخدر است، به استناد ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تأیید کردند.