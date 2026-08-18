به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، عباس قدرتی در حاشیه دومین نشست سالانه کارگروه حسابرسی پیگیری اینتوسای در شهر کلکته هند، با اشاره به برنامه‌های نخستین روز این اجلاس اظهار کرد: در افتتاحیه این نشست، رؤسای دیوان‌های محاسبات هند و مالزی سخنرانی کردند و پس از آن نمایندگان کشورهای حاضر، مطابق برنامه تعیین‌شده، به ارائه دیدگاه‌ها و تجربیات خود درباره موضوعات تخصصی اجلاس پرداختند.

وی افزود: در ادامه برنامه، نشست‌های دوجانبه‌ای با مسئولان نهادهای عالی حسابرسی هند، مالزی و کشور بروندی برگزار شد و در این دیدارها درباره موضوعات مرتبط با نقش دیوان محاسبات، نحوه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و همچنین جایگاه نظارت پارلمان بر عملکرد نهاد عالی حسابرسی، تبادل نظر و تجربه صورت گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت چنین نشست‌هایی گفت: هر کشور با توجه به قانون اساسی و قوانین داخلی خود، سازوکارهای متفاوتی برای پاسخگویی، شفافیت و نظارت مالی دارد و آشنایی با این تجربیات می‌تواند در بهبود فرآیندهای نظارتی و افزایش اثربخشی حسابرسی بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

قدرتی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه در این دیدارها، نحوه دسترسی عمومی به اطلاعات و گزارش‌های حسابرسی بود؛ به‌گونه‌ای که در برخی کشورها مردم می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، گزارش‌های منتشرشده را مطالعه کنند. در کشور ما نیز بخشی از گزارش‌ها، از جمله صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، در دسترس عموم قرار می‌گیرد و مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند از این اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مالی خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: وجود این تجربه‌های مشترک و هم‌پوشان نشان می‌دهد که شفافیت مالی و دسترسی عمومی به اطلاعات حسابرسی، از موضوعات مهم و مورد توجه نهادهای عالی حسابرسی در کشورهای مختلف است و می‌توان از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی برای تقویت این حوزه بهره گرفت.

نماینده شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به فضای حاکم بر اجلاس و دیدارهای دوجانبه، گفت: حضور هیأت ایرانی با استقبال و احترام ویژه مسئولان کشورهای حاضر همراه بود و جایگاه جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشورمان در این اجلاس نیز مورد توجه قرار داشت.

قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از دیدارهای دوجانبه با مسئولان دیوان محاسبات یک کشور آفریقایی اظهار کرد: در این دیدار، با وجود اینکه مباحث مطرح‌شده عمدتاً تخصصی و علمی بود، یکی از مسئولان آن کشور از مقاومت و ایستادگی مردم ایران یاد کرد و این موضوع را به‌عنوان الگویی برای قدرت و استقامت کشورها مورد اشاره قرار داد.

وی افزود: برای من قابل توجه بود که در یک نشست تخصصی و در شرایطی که موضوعات سیاسی محور گفت‌وگوها نبود، چنین دیدگاهی درباره مردم ایران و استقامت جمهوری اسلامی ایران از سوی یکی از مسئولان حاضر مطرح شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش هیأت دیوان محاسبات ایران در این اجلاس، اظهار کرد: ما به‌عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که ناظر بر دیوان محاسبات است، در کنار همکاران دیوان در این برنامه حضور داریم و معتقدیم برگزاری چنین نشست‌هایی و انتقال تجربیات میان دیوان محاسبات کشور و نهادهای عالی حسابرسی سایر کشورها اهمیت زیادی دارد.

وی با قدردانی از دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور برای اعزام هیأت‌های تخصصی به نشست‌های بین‌المللی و انتقال تجربیات، گفت: هیأت دیوان محاسبات ایران نیز در این اجلاس حضور فعالی داشته و اقدامات و مأموریت‌های خود را به‌خوبی دنبال کرده است و لازم است از تلاش‌های همکاران دیوان که در این سفر حضور دارند، قدردانی شود.

قدرتی تأکید کرد: استمرار ارتباط و تبادل تجربیات با نهادهای عالی حسابرسی کشورهای مختلف، می‌تواند به ارتقای دانش و تجربه حرفه‌ای، تقویت سازوکارهای نظارت مالی و در نهایت بهبود عملکرد دیوان محاسبات کشور کمک کند.

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