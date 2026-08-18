برنامه دولت برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه

به گزارش ایلنا، سیدحمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و کیفیت حمایت از معیشت و حفظ قدرت اقتصادی خانوارها در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: سال گذشته با انفجار در بندر شهید رجایی شروع شد که آسیب‌های فراوانی به عمل آورد و سپس ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد و در اولین فرمان خود ۵ قانون علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد که بزرگترین تحریم‌ها در طول تاریخ نام گرفت.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: سپس جنگ ۱۲ روزه رخ داد و بعد در تابستان یکی از خشکسالی‌های بزرگ را پشت سر گذاشتیم در حالی که باید برای تامین آب تهران و غیره، پروژه‌های بزرگی را اجرایی می‌کردیم که شاید برای تحقق آنها یک دهه زمان نیاز بود.

وی افزود: همچنین به دلیل خشکسالی، دام از مراتع بیرون آمد و مجبور شدیم برای تامین علوفه ۲ میلیارد دلار هزینه ارزی بیشتری انجام دهیم. در این میان در سال گذشته در حالی که قیمت نفت تا ۷۲ دلار بالا رفته بود ناگهان قیمت تا ۵۰ و ۴۸ دلار تنزل پیدا کرد و این در حالی بود که برای تهیه غذا و علوفه منابع ارزی نیاز داشتیم و در مقابل درآمد ارزی نیز کاهش پیدا کرده بود.

پورمحمدی ادامه داد: باید یادآور شد دشمنان در آن زمان سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کردند و مسئله اسنپ بک مطرح شد و در پایان سال نیز شاهد جنگ رمضان بودیم. در اوج جنگ بودجه ۱۴۰۵ مصوب و ابلاغ شد لذا باید یادآور شد که سال بزرگ و مهیبی را پشت سر گذاشتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: جنگ رمضان متفاوت با دوره‌های قبل بود زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها و منابع درآمدی دچار مشکل شدند؛ به عبارتی بودجه عمومی کشور که باید طرح‌های جاری و طرح‌های عمرانی را پوشش می‌داد در ۵ ماهه نخست ۶۸.۵ درصد محقق شد و اکنون ۳۱ درصد عقب هستیم. همچنین در بودجه هدفمندی نیز وضعیت نامناسب است.

وی افزود: در واقع کل منابع مربوط به هزینه‌هایی مانند گندم، یارانه‌ها، دارو و کمیته امداد که حساسیت دارند ۵۲ محقق شده است. به عبارتی باید گفت در ۵ ماهه نخست ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه‌های عمومی و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه هدفمندی کسری وجود دارد.

پورمحمدی تصریح کرد: به عبارتی در حملاتی که صورت گرفت فولاد و پتروشیمی که عمده درآمد مالیاتی کشور را تامین می‌کردند مورد اصابت قرار گرفتن لذا در چنین شرایطی آنها نیاز به کمک دولت داشتند. همچنین حوزه گاز و پتروشیمی‌ها مورد هدف قرار گرفت و آن میزان اندک فروش گاز نیز امکان وصول درآمدش از واحدهای تولیدی وجود نداشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: این در حالیست که اوج فشار بودجه‌ای ماه‌های شهریور و مهرماه شروع می‌شود. ما باید موضوع گندم را تسویه کنیم و مدارس دانشگاه‌ها را آماده کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌شود گروهی میان مجلس و دولت شکل بگیرد تا بتوانیم از این بازه دو ماهه به خوبی عبور کنیم.

وی گفت: با توجه به حساسیت‌های نمایندگان و درخواست‌هایی که صورت گرفت، در سال کنونی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز باید پرداخت شود که از این مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد تومان آن انجام شده است.

پورمحمدی گفت: همچنین منابع کالابرگ باید فراهم شود. در این راستا یا باید قانون بودجه را اصلاح کنیم یا از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم و اولویت بندی انجام شود و دنبال منابع باشیم. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود به مجلس نسبت به اصلاح قانون برنامه تاکید داشتند که می‌توانیم در رابطه با آن گفتگو کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در خصوص کالابرگ منابع ما بر حوزه نفت و فرآورده‌ها و گاز بود که دچار آسیب شدند اما این به معنای عقب نشینی دولت از اجرای تعهداتش نیست ولی باید روش‌ها را با هم تنظیم کنیم. در سال گذشته ۱۵۰ همت در حوزه گندم پرداخت شد و امسال ۲۲۰ همت انجام شده است. حدود ۲۰ همت نیز در حوزه کالابرگ به فروشگاه ها انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه تدوین شده تا بتوانیم از اقشار ضعیف حمایت صورت بگیرد تا آسیب نبیند و همچنین بتوانیم بودجه را تا پایان سال جلو ببریم. ما حمایت خود از نیروهای مسلح را کامل انجام داده‌ایم و شش ماهه آنها پرداخت شده است. همچنین حقوق بازنشستگان و کارمندان و حمایت از کمیته امداد و بهزیستی نیز پرداخت شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود تیم مشترکی تشکیل شود که تا در یکی دو هفته آینده اصلاح قانون برنامه یا بودجه مورد بررسی قرار بگیرد و ما آمادگی داریم.

قالیباف در پاسخ به نکات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: فکر می‌کنم حدود دو هفته قبل نامه رسمی در رابطه با اصلاحیه بودجه به رئیس جمهور فرستاده شد و ما نیز آمادگی داریم در حوزه بودجه یا برنامه که مورد تاکید مقام معظم رهبری در پیامشان است، اقدام کنیم.

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