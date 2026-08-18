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معاون نیروی انسانی ارتش خبر داد:

اعلام نتایج نهایی دانشگاه‌های افسری ارتش

اعلام نتایج نهایی دانشگاه‌های افسری ارتش
کد خبر : 1827371
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امیر سرتیپ دوم اردلان، از اعلام نتایج نهایی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی 1406-1405 خبر داد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش گفت: نتایج نهایی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی 1406-1405  از طریق وبگاه گزینش آجا به آدرس https://gozinesh.aja.ir/  اعلام  شد.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی خود ضمن اطلاع از رشته و نیروی قبولی، از مدارک مورد نیاز برای انجام پذیرش نهایی و تاریخ مراجعه خود مطلع شوند.

معاون نیروی انسانی ارتش ادامه داد: فرایند پذیرش نهایی داوطلبان ازمورخه ۲۵ شهریور آغاز و تا مورخه ۱۰مهر ادامه خواهد داشت و داوطلبان قبولی در آبان ماه سال جاری به دوره جامعه پذیری نظامی مشترک اعزام خواهند شد.

سرتیپ دوم اردلان، موفقیت ارزشمند داوطلبان در این آزمون را، ثمره تلاش، پشتکار، اراده و امید به آینده دانست و اظهار کرد: این موفقیت شایسته تبریک و افتخار است و بی‌تردید، آغاز فصل تازه‌ای از زندگی علمی و شخصی این عزیزان خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم دانش و توانمندی پذیرفته شدگان عزیز در سال‌های پیش رو، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشرفت ایران اسلامی باشد.

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