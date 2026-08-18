به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم امید اردلان معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ارتش گفت: نتایج نهایی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی 1406-1405 از طریق وبگاه گزینش آجا به آدرس https://gozinesh.aja.ir/ اعلام شد.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند با استفاده از کد ملی و شماره داوطلبی خود ضمن اطلاع از رشته و نیروی قبولی، از مدارک مورد نیاز برای انجام پذیرش نهایی و تاریخ مراجعه خود مطلع شوند.

معاون نیروی انسانی ارتش ادامه داد: فرایند پذیرش نهایی داوطلبان ازمورخه ۲۵ شهریور آغاز و تا مورخه ۱۰مهر ادامه خواهد داشت و داوطلبان قبولی در آبان ماه سال جاری به دوره جامعه پذیری نظامی مشترک اعزام خواهند شد.

سرتیپ دوم اردلان، موفقیت ارزشمند داوطلبان در این آزمون را، ثمره تلاش، پشتکار، اراده و امید به آینده دانست و اظهار کرد: این موفقیت شایسته تبریک و افتخار است و بی‌تردید، آغاز فصل تازه‌ای از زندگی علمی و شخصی این عزیزان خواهد بود.

وی گفت: امیدوارم دانش و توانمندی پذیرفته شدگان عزیز در سال‌های پیش رو، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشرفت ایران اسلامی باشد.

انتهای پیام/