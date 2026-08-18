روند وضعیت ذخایر کالاهای استراتژیک از زمان جنگ افزایشی است/ افزایش قیمت تمام شده محصولات طبیعی است

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ و نه صلح، خشکسالی که در چند دهه اخیر بی سابقه بود و همچنین اصلاح اقتصادی در حوزه ارز از موارد دیگری بود که در طول ۱۴ ماه گذشته به عنوان یک چالش اساسی برای امنیت غذایی تلقی می‌شود. هر کدام از این موارد می‌توانست امنیت غذایی را دچار مشکل جدی کند؛ اما با هدایت و رهبری رهبر شهید انقلاب و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تعامل خوب و بی‌نظیری که بین قوا شکل گرفت، امروز شاهد هستیم که در بحث امنیت غذایی مشکل خاصی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: آنچه که امروز در ایران شاهد هستیم، آرامش در بازار و تنظیم بازار است. در حالی که در سایر کشورها شاهد غارت فروشگاه ها در چنین شرایطی بودیم. مدیریت دولت و حضور مردم در صحنه و این تاب آوری و دوام اقتصادی دشمنان ملت ایران را به حیرت واداشته است، امروز ما هیچ کمبودی در بازار نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: به اعتبار همین تعاملات و اتحاد خوبی که شکل گرفته امروز شاهد مدیریت بازار و تامین امنیت غذایی کشور هستیم. همین جا صراحتاً اعلام می‌کنم که در حوزه امنیت غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد. ذخایر استراتژیک کشور نیز از زمان شروع جنگ نه تنها کم نشده بلکه روند افزایشی داشته است. وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت تمام شده برخی از محصولات بیان کرد: با تدبیر و تعامل خوبی که بین قوا شکل گرفته است در تلاش هستیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم.

نوری قزلجه در پاسخ به سوال عباس بیگدلی در خصوص آمار و ارقام موجود در شماره گذاری دام‌ها بیان کرد: یکی از وعده‌هایی که بنده در آغاز به کار خود به مجلس دادم به روز رسانی آمار و اطلاعات و دسترسی به آمار دقیق بود و از همان ابتدا به دنبال به روز رسانی و تکمیل سامانه‌ها در وزارت جهاد کشاورزی بودیم.

وی افزود: برای این کار سامانه‌های متعددی از جمله سامانه جامع هویت دام کشور، سامانه جامع شناسایی و ردیابی دام و فرآورده‌های خام دامی، سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی، سامانه بازارگاه نهاده‌های دامی، سامانه پنجره واحد خدمات کشاورزی، سامانه جامع پهنه‌بندی مدیریت داده‌های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تکمیل یا تاسیس شده است که در ماه های گذشته مورد بازدید اغلب کمیسیون های مجلس قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نتیجه در بحث شماره‌گذاری دام‌ها که پایه اصلی این سوال است، عملکرد به این صورت است که در بحث گاو اعم از اصیل، دورگ و بومی ۹ میلیون و ۵۷۸ هزار رأس، در بحث گاومیش ۲۸۲ هزار رأس، در بحث شتر ۱۶۶ هزار نفر، در بحث گوسفند ۶۹ میلیون رأس، در بحث بز ۱۶ میلیون و ۸۲۸ هزار رأس و در بحث اسب و استر ۲۶ هزار و ۶۲۶ رأس و در مجموع قریب به یکصد میلیون رأس از دام‌ها شماره گذاری شده است.

نوری قزلجه تصریح کرد: رسیدن به یک نقطه حدود ۷۰ درصدی در این حوزه را می توانیم عملیات صد درصدی تلقی کنیم، زیرا در یک روز ۱۰ ها هزار رأس بز و بزغاله و گوساله در کشور متولد می‌شوند و همینطور ۱۰ها هزار رأس هم به کشتار می روند، لذا تغییر و تحولات از نظر عددی بسیار بالا است؛ بنابراین باید یک درصدی برای این کار در نظر بگیریم که در حال حاضر به نظر میرسد به درصد مطلوبی نزدیک شدیم، اما جا برای پیشرفت وجود دارد.