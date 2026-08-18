داداندیش دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت کشور شد

به گزارش ایلنا، وزیر کشور در حکمی پروین داداندیش مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده را با حفظ سمت، به عنوان دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت کشور منصوب کرد.

متن حکم مومنی به این شرح است:

بسمه تعالی

سرکار خانم داداندیش

مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند شما در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی و به منظور پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت تحکیم بنیان خانواده، ارتقاء شاخص‌های جمعیتی، به موجب این حکم سرکارعالی را با حفظ سمت، به عنوان دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در وزارت کشور منصوب می‌نمایم

انتظار دارد با هماهنگی و پیگیری مستمر مصوبات ستاد مذکور و در راستای برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بر اجرای تکالیف و مأموریت‌های وزارت کشور در اجرایی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برقراری تعامل فعال و سازنده با ستاد ملی جمعیت، حوزه‌های متناظر استانی، سایر دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های ذیربط در حوزه خانواده و جمعیت اقدامات موثری بعمل آورده و گزارش‌های دوره‌ای و موردی از پیشرفت امور را ارائه نمائید.

از درگاه پروردگار قادر متعال توفیقات روزافزونتان را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستارم

اسکندر مؤمنی