سفیر چین در ایران: با اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه تهران مخالفیم

به گزارش ایلنا، «زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران در جلسه هم‌اندیشی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور گفت: در شرایط فعلی دولت چین خواستار ایجاد روابط بهتر و بیشتر بین دو کشور است و یکی از حوزه های مهم در روابط دوکشور؛ روابط خواهرخواندگی است که از آن می‌توان در بخش‌های فرهنگی گردشگری آموزش و پرورش جوان ورزشی و ارتباطات بهره گرفت.

وی با اشاره به جنگ آمریکا با ایران؛ با اقدامات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران مخالفت کرد و گفت: رئیس‌جمهور چین، ۴ ابتکار جهت حفظ و ترویج صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه به سازمان ملل ارائه کرده است.

سفیر جمهوری خلق چین در پایان؛ سالگرد پنجاه و پنجمین روابط دیپلماتیک را آغاز ارتباطات مؤثر و عمیق دانست که می تواند سطح جدید برای روابط دو کشور ایجاد کند.

ایران و چین باید از فرصت تاریخی برای تعمیق روابط دو کشور استفاده کنند

«علاءالدین بروجردی» رئیس انجمن دوستی ایران و چین، هم در این مراسم، ضمن قدردانی از سفیر و سفارت این کشور برای برگزاری مراسم، روابط دو کشور را دارای ریشه‌هایی عمیق و تاریخی دانست و بر ضرورت تقویت همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

بروجردی با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و چین اظهار کرد: تاریخ روابط دو کشور به هزاران سال پیش بازمی‌گردد و آنچه در اسناد تاریخی به عنوان روابط رسمی ثبت شده، به دوره اشکانیان و دودمان هان در چین بازمی‌گردد؛ زمانی که سفیر چین به دربار مهرداد دوم اشکانی اعزام شد و ارتباطات میان دو تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم گسترش یافت.

وی ادامه داد: روابط ایران و چین در دوره‌های مختلف تاریخی فراز و نشیب‌هایی داشته، اما در نهایت در قرن بیستم وارد مرحله جدیدی شد و پس از برقراری روابط رسمی دیپلماتیک، زمینه برای توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور فراهم شد.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره به دوره جمهوری اسلامی ایران گفت: در این دوره روابط تهران و پکن روندی رو به رشد پیدا کرد و دیدارهای متقابل سران دو کشور و توسعه همکاری‌های دوجانبه، ابعاد تازه‌ای به مناسبات ایران و چین بخشید. همچنین در سال ۱۴۰۰، «برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین» به عنوان سندی مهم در مسیر توسعه روابط دو کشور به امضا رسید.

بروجردی با تأکید بر اهمیت این سند گفت: همکاری‌های ایران و چین نباید صرفاً به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی محدود شود، بلکه باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، علمی و مردمی روابط نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین نقش انجمن‌های دوستی را در تقویت مناسبات دو کشور مهم دانست و اظهار کرد: انجمن دوستی ایران و چین وظیفه خود می‌داند از همه ظرفیت‌ها و ارتباطات موجود برای تقویت همه‌جانبه روابط دو کشور استفاده کند.

رئیس انجمن دوستی ایران و چین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و نظام بین‌الملل گفت: ملت ایران جنگ‌طلب نیست، اما در برابر تجاوز با قدرت ایستادگی می‌کند. وی افزود که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدها از مواضع خود دفاع کرده است.

بروجردی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی جهان اظهار کرد: جهان در حال تجربه تغییرات مهمی است و حرکت نظام بین‌الملل از یک ساختار تک‌قطبی به سوی نظمی چندقطبی سرعت گرفته است. به گفته وی، در این شرایط ایران، چین و روسیه می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری نظم جدید جهانی ایفا کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت روابط راهبردی ایران و چین گفت: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، تقویت روابط با چین و استفاده از ظرفیت‌های این کشور برای توسعه همکاری‌های دوجانبه است. تصمیم‌گیری درباره روابط دو کشور باید در بالاترین سطح انجام شود و فرصت تاریخی موجود برای گسترش مناسبات نباید از دست برود.

بروجردی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های پارلمانی تأکید کرد و گفت: گروه دوستی پارلمانی ایران و چین در مجلس شورای اسلامی مسئولیت مهمی در توسعه همکاری‌های دو کشور بر عهده دارد و باید از ظرفیت‌های خود برای گسترش مناسبات استفاده کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که روابط ایران و چین در دوره جدید، بیش از گذشته در مسیر همکاری‌های عملی، پایدار و همه‌جانبه قرار گیرد و مناسبات دو ملت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، گردشگری و مردمی توسعه یابد.

پیش از این نیز رئیس انجمن دوستی ایران و چین بر نقش انجمن‌های دوستی به عنوان یکی از ظرفیت‌های مؤثر در تعمیق روابط تهران و پکن تأکید کرده بود. همچنین در ماه‌های اخیر سفیر چین در تهران در دیدار با اعضای انجمن دوستی ایران و چین، بر اهمیت این انجمن در ارتقای همکاری‌های دو کشور تأکید کرده است.

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