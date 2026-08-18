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بازدید امیر دریادار سیاری از مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع)

بازدید امیر دریادار سیاری از مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع)
کد خبر : 1827267
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معاون هماهنگ‌کننده کننده ارتش با حضور در مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع) نیروی دریایی ارتش، از روند برگزاری آموزش‌ها، امکانات و ظرفیت‌های آموزشی این مرکز بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیر دریادار جلیل مقدم، معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی ارتش با حضور در مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع)، از روند برگزاری آموزش‌ها، امکانات و ظرفیت‌های آموزشی این مرکز و آموزش‌های اردوگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بازدید کرد.

امیر دریادار سیاری در این بازدید گفت: آموزش‌های میدانی با ارتقای مهارت، سرعت عمل و توان تصمیم‌گیری، نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروهای مسلح دارد.

وی‌ ادامه داد: افراد با قرار گرفتن در شرایط واقعی و شبیه‌سازی‌شده، ضمن آشنایی بیشتر با محیط‌های عملیاتی، توانایی مواجهه با شرایط مختلف، اتخاذ تصمیم‌های به‌موقع و اجرای دقیق مأموریت‌ها را در شرایط گوناگون کسب کنند.

در حاشیه این بازدید، کارگاه مهارت‌آموزی مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی‌هاشم (ع) با حضور امیر دریادار سیاری افتتاح شد.

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