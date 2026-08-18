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رئیس ستاد انتخابات کشور

آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها/ منتظر تأیید شعام هستیم

آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها/ منتظر تأیید شعام هستیم
کد خبر : 1827244
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رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام فراهم بودن امکان برگزاری انتخابات، گفت: در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری آن را ظرف دو ماه آینده دارد.

به گزارش ایلنا، علی زینی وند رئیس ستاد انتخابات کشور در تشریح آخرین وضعیت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این خصوص جلسات منظمی با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده است و تمام اقدامات لازم را بررسی و به‌روز کرده و هماهنگی ها را صورت داده ایم. 

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و وزارت کشور از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند بنابراین هر زمان شورای عالی امنیت ملی اعلام کند شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد البته در خصوص زمان برگزاری انتخابات، هم فکری و هم نظری با هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت و تاریخی برای آن در نظر گرفته شد بنابراین این تاریخ، برای تأیید نهایی به شعام ارسال خواهد شد تا نظر نهایی به وزارت کشور اعلام شود.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: معتقدیم بعد از برگزاری دو رویداد مهم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و پیاده‌روی اربعین که باشکوه‌تر، منظم‌تر و گسترده‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد، می توان گفت امکان برگزاری انتخابات هم فراهم است و در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ظرف دو ماه آینده را دارد.

به نقل از خانه ملت‌، رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان به شرایط متزلزل شوراها و شهرداران در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ضروری است انتخابات شوراها در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار و اداره امور شهری و روستایی به شوراها و شهرداران جدید محول شود.

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