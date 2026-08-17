آتشسوزی گسترده در مغازههای اطراف میدان شهرداری گرگان/ حضور مسئولان قضایی استان در محل حادثه و دستور دستورات قضایی
به گفته رئیسکل دادگستری گلستان، نیروهای امدادی و دستگاههای مختلف برای مهار حریق به محل اعزام شدهاند.
به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی، رئیسکل دادگستری استان گلستان، درباره آتشسوزی در تعدادی از مغازههای قدیمی میدان شهرداری گرگان گفت: این مجموعه قدیمی در دو طبقه است و دچار حریق شده است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: بنده به همراه دادستان مرکز استان و معاونین دادستان در محل حادثه حضور پیدا کردیم و دستورات لازم قضایی صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر عوامل آتشنشانی در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد. همچنین با دستور صادرشده، خودروهای آبپاش و سایر تجهیزات مرتبط از ارگانهای مختلف و حتی برخی نهادهای نظامی برای کمک به مهار آتش به محل اعزام شدهاند.
آسیابی با اشاره به ادامه عملیات اطفا تأکید کرد: اکنون همه دستگاههای مسئول برای کنترل شرایط در محل حضور دارند و امیدواریم هرچه سریعتر این حریق مهار شود.