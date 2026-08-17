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اعلام برنامه‌های ایام چهلم تشییع رهبر شهید

اعلام برنامه‌های ایام چهلم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1826927
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معاون استان‌ها و مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، برنامه‌های بزرگداشت ایام چهلم تشییع رهبر شهید امت را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی معاون استان‌ها و مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: مراسم بزرگداشت ایام چهلم تشییع آقای شهید از طرف رهبر معظم انقلاب در روز سه شنبه، ۲۷ مرداد از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلای امام خمینی (ره) تهران با حضور خانواده بیت شهید برگزار می‌شود. این مراسم چهارشنبه، ۲۸ مرداد نیز پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور خانواده بیت شهید برگزار می‌شود.

 
وی افزود: همچنین مراسم بزرگداشت ایام چهلم تشییع آقای شهید از طرف رهبر معظم انقلاب، پنجشنبه، ۲۹ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و در کنار مرقد قائد شهید امت با حضور خانواده بیت شهید برگزار می‌شود. مراسم سراسری نیز عصر پنجشنبه با محوریت نمایندگان حضرت آقا در مراکز استان‌ها و در سایر شهرستان‌ها و بخش‌ها و روستا‌ها با حضور ائمه جمعه، علما و مردم عزیز به صورت سراسری برگزار می‌شود. در میعادگاه‌های نماز جمعه نیز محوریت چه در سخنرانی‌های پیش از خطبه‌ها وچه در خطبه‌ها به بزرگداشت این ایام و چهلم تشییع آقای شهید اختصاص دارد.
 
معاون استان‌ها و مراسم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: برگزاری محافل قرآنی، شب شعر، نشست‌های علمی و کارشناسی با موضوع بررسی و تببین اندیشه‌های رهبر شهید از دیگر برنامه‌های این ایام است. رویکرد این مراسم‌ها نیز مطابق تاکید ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حجت الاسلام والمسلمین موسی پور، مردم محور که در قالب مساجد و هیئت‌ها و مراسم‌های خودجوش مردمی صورت میگرد. نکته بعدی تاکید بر وحدت و انسجام ملی است و پیام این مراسم‌ها نیز تجدید بیعت با رهبر عزیز و بر افراشته شدن پرچم انتقام و خونخواهی است.
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