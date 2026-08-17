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سرپرست دادسرای جنایی تهران:

تمامی عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند

تمامی عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند
کد خبر : 1826746
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سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمام عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و گفت: ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل رجب‌زاده دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران اذعان داشت: تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

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