به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، ۹ نفر از عوامل اصلی مرتبط با قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.