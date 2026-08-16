ممنوعیت تردد شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی در خلیج فارس

وی توضیح داد: در این جلسه، ممنوعیت تردد کلیه شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی، به صورت یک ماده تصویب شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: رژیم صهیونیستی باید بداند پس از تصویب این قانون و تأیید آن در مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه اجازه حضور، عبور و مرور و تردد در خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت