خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب کرد

ممنوعیت تردد شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی در خلیج فارس

ممنوعیت تردد شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی در خلیج فارس
کد خبر : 1826741
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، ممنوعیت تردد کلیه شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی تصویب شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در توضیح جلسه امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه برخی از مواد طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در خلیج فارس موسوم به قانون شهید تنگسیری بررسی و تصویب شد.

وی توضیح داد: در این جلسه، ممنوعیت تردد کلیه شناورهای متعلق به رژیم صهیونیستی یا محموله‌های متعلق به این رژیم، به مقصد یا از مبدأ رژیم صهیونیستی، به صورت یک ماده تصویب شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  تاکید کرد: رژیم صهیونیستی باید بداند پس از تصویب این قانون و تأیید آن در مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران، به هیچ وجه اجازه حضور، عبور و مرور و تردد در خلیج همیشه فارس را نخواهد داشت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر