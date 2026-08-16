بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ملت شریف، بصیر و مجاهد ایران اسلامی؛

بار دیگر دست پلید و جنایتکار رژیم غاصب و تروریست صهیونیستی در تجاوزی آشکار و مداوم، غیرنظامیان بی‌دفاع را در نبطیه و روستاها و شهرک‌های اطراف جنوب لبنان هدف حمله‌های وحشیانه هوایی قرار داد و با به شهادت رساندن و زخمی کردن جمعی از مردم مظلوم، برگی دیگر بر دفتر جنایات ضدبشری و نسل‌کشی‌های خود افزود.

این اقدام‌های رذیلانه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و تشدید خطرناک اوضاع منطقه است که نیت شوم اشغالگران را برای طولانی‌تر کردن دامنه درگیری‌ها، تحمیل واقعیت غیرقابل‌قبول در میدان، کارشکنی در روند مذاکره‌ها و باطل‌ساختن تلاش‌ها برای پایان‌دادن به اشغالگری برملا می‌سازد.

بی‌تردید در صورت مداخله‌نکردن قاطع جامعه بین‌الملل، به‌ویژه دولت آمریکا برای توقف فوری این ماشین جنگی و وادار ساختن آن به پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی شورای امنیت، خطر کشیده شدن اوضاع به درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای وجود دارد که مسئولیت مستقیم همه پیامدهای شوم آن به‌طور مستقیم بر عهده رژیم صهیونیستی و حامیان آن خواهد بود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اعلام همبستگی کامل با ملت لبنان و پشتیبانی از پایداری آنان در مقابله با تجاوزهایی که امنیت، ثبات و صلح داخلی این کشور را هدف گرفته است، از عموم مردم مؤمن، آگاه و غیرتمند سراسر کشور دعوت می‌کند تا امشب در امتداد تجمع‌های سراسری، با حضور یکپارچه، پرشور و خروشان در میدان‌های اصلی شهرها با پرچم لبنان و حزب‌الله، ضمن محکومیت شدید این جنایت‌ها، خشم و انزجار مقدس خود را از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی اعلام کنند.