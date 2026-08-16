سردار جوانی در گفتگوی ویژه خبری:
احکام فرماندهان نقشه راه است
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: احکام فرماندهان، نقشه راه و رویکرد جدید نیروهای مسلح، جلوگیری از تهاجم دشمن است.
به گزارش ایلنا، ، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسشها پاسخ گفت. مهمترین نکتههای مطرحشده در این برنامه به این شرح است:
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: احکام فرماندهان در حالی صادر شد که درگیریها و نبرد در تنگه هرمز را داشتیم و نقطه کانونی احکام ناظر به وضعیت و بنیه دفاعی کشور است.
سردار جوانی: همه افرادی که منصوب شدهاند از یادگاران دفاع مقدس هستند و آزمون پس دادهاند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: فرماندهان منصوب شده برای پاسخ به دشمن، باید ظرفیتها را بالا ببرند.
سردار جوانی: کلید واژه احکام به اقتضای وضعیت و شرایطی است که کشور در آن قرار دارد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: رژیم صهیونی، نیروی نیابتی آمریکا در منطقه است و این آمریکا بود که تصمیم گرفت با همه توان وارد جنگ شود.
سردار جوانی: دشمن شکستی که خورده است، نمیخواهد به راحتی بپذیرد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: احکام فرماندهان نقشه راه است و رویکرد جدید نیروهای مسلح جلوگیری از تهاجم دشمن است.
سردار جوانی: ملت ایران هستند که کشور را حفظ کردهاند همانگونه که خرمشهر را ملت ایران آزاد کرد.
سردار جوانی: در کنار بنیه دفاعی و و قدرت پاسخ گویی برای تهدیدات نظامی، میبایست نیروهای مسلح در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی اقدامات بیشتری را انجام دهند.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: در بحث جنگ ترکیبی که در حوزههای سیاسی، اقتصادی اجماعی، اطلاعتی، امنیتی به شکل هم افزار با یک رویکرد خاص است.
سردار جوانی: در این جنگ از حالت سنتی خود خارج میشود، میبایستی مجموعههای نیروهای مسلح از جمله ستاد کل نیروهای مسلح تمهیدات لازم را برای پاسخ به اقدامات نظامی دشمن به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.
سردار جوانی: علاوه بر بحث بازندارنگی حداکثری در یک رویکرد جدیدی از این به بعد باید از حالت دفاعی به شکل تهاجمی تغییر کند.
سردار جوانی: ما هیچ گاه آغاز کننده جنگ نبودهایم، اما چون در میانه جنگ هستیم و دشمن به دنبال فرصتها است، باید از این احکام این درس را بگیرد که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: هر آنچه که برای دفاع از سرزمین و تامین امنیت و خنثی سازی تهدیدات دشمن، در زمان خودش انجام خواهد گرفت.
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: آغاز کننده جنگ دشمن بوده، اقدامات ما جنبه دفاعی دارد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران: در اغتشاشات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ دشمن روی مخالفان و سلطنت طلبها حساب ویژهای باز کرده بود.
سردار جوانی: جنگ را دشمن با اشتباه محاسباتی آغاز کرد، اما به نتیجهای نرسید.
سردار جوانی: رژیم صهیونیستی در حد و اندازهای نیست که بخواهد وارد جنگ با جمهوری اسلامی شود.
معاون سیاسی سپاه پاسداران: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا وارد جنگ شد.