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سخنگوی وزارت امور خارجه:

کانادا برای جلب رضایت واشنگتن در جنگ علیه ایران مشارکت کرد

کانادا برای جلب رضایت واشنگتن در جنگ علیه ایران مشارکت کرد
کد خبر : 1826713
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​سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش حمایت مخفیانه کانادا از آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، گفت: اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن در این جنگ غیرقانونی مشارکت کرده و در نهایت به «تیم ذخیره» آمریکا تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به گزارش منتشرشده مبنی بر حمایت مخفیانه کانادا از آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

«واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خودش خطاب می‌کند؛
بر کالاهای کانادایی تعرفه می‌بندد؛
کانادا را تحقیر می‌کند و حتی بر سر دود آتش‌سوزی‌های جنگلی تهدیدش می‌کند که مجازاتش خواهد کرد...

و پاسخ اتاوا چیست؟
«چشم، قربان!»

در همین حال، اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

حاصلش چه بوده است؟

این دیگر کانادا نیست که در کنار آمریکا بازی می‌کند؛ این کانادا است که در لیگ واشنگتن، نقش تیم ذخیره را بازی می‌کند.»

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