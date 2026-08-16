به گزارش ایلنا، ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز عصر (یکشنبه ۲۵مردادماه) کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار این نشست، بررسی جزییات طرح اقدام راهبری تامین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس بود، این کمیسیون به عنوان کمیسیون فرعی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم ادامه داد: کلیات و ۵ ماده از جزییات این طرح هفته گذشته به تصویب کمیسیون رسید و کمیسیون از ماده ۶ تا انتهای این طرح را مورد بررسی قرار داده و بعد از بحث و تبادل نظر در خصوص این مواد در نهایت این طرح به تصویب اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس قرار گرفت.

وی افزود: از مهمترین بخش های مصوب شده، مقرر گردید دولت توسعه زیرساخت ها در تنگه هرمز را انجام دهد همچنین در خصوص احداث زیرساخت شبکه های ارتباطی در مسیر تنگه هرمز از جمله فیبر نوری منوط به اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح شد و شرکت ها ملزم به خدمات دهی به ایران شدند.

بیاتی ادامه داد: همچنین در ادامه مواد مصوب شده در کمیسیون در تعیین تکلیف درآمد های حاصله مقرر شد ۴۰ درصد جهت تقویت نیروهای مسلح کشورمان و الباقی برای پیشرفت زیرساخت ها در استانی های جنوبی و جزایر هزینه گردد.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در ادامه بررسی مواد و تصویب آنها؛ برای عدم اجرای این قانون جرائمی در نظر گرفته شد که توسط دستگاه قضایی اقدامات لازم انجام خواهد شد همچنین برای ترک فعل شخصیت های حقیقی و حقوقی مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته شد.

وی ادامه داد: در پایان بررسی مواد و تصویب آنها مقرر شد که تعامل سیاسی با کشورهای همسایه (عمان) مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در نشست امروز، نمایندگانی از دولت، وزارت امور خارجه، ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولان اجرایی ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند.