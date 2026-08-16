رئیس‌جمهور در این جلسه گزارشی از دیدار اخیر خود با رهبر معظم انقلاب ارائه کرد و درباره مسائل کلان کشور و ضرورت اتخاذ رویکردهای علمی، شاخص‌محور و منسجم در عرصه مدیریت کشور به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت.

پزشکیان یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار را ضرورت طراحی و تدوین شاخص‌های دقیق و علمی برای ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد و گفت: باید تیمی متشکل از استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت تعیین شود تا شاخص‌های مدیریتی مورد نیاز برای حوزه‌ها و بخش‌های مختلف را استخراج و تدوین کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد که انتخاب، ارزیابی و حتی عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها باید بر اساس شاخص‌های روشن، علمی و قابل‌سنجش انجام شود تا از شکل‌گیری هرگونه شائبه، حرف و حدیث و ملاحظات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

پزشکیان تصریح کرد: در این فرایند نباید سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای امنیتی، نمایندگان مجلس یا سایر مسئولان و مجموعه‌های ذی‌نفوذ، خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده، دخالت داشته باشند و نگاه‌های حزبی و جناحی نیز نباید در ارزیابی و انتخاب مدیران مؤثر باشد؛ بلکه معیار باید صرفاً شاخص‌های علمی و مدیریتی باشد.

دکتر پزشکیان در ادامه از دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و دکتر سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواست گروهی از استادان دانشگاه در رشته‌های مدیریت را تعیین کنند تا شاخص‌های لازم برای ارزیابی مدیران و ساختارهای مدیریتی استخراج و تدوین شود و این شاخص‌ها برای ارائه به رهبر معظم انقلاب آماده شود.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید با شاخص‌ها جلو برویم و اجازه ندهیم نگرانی‌هایی از جنس اینکه فردی چپ است یا راست، بر فرایند ارزیابی و انتخاب مدیران اثر بگذارد. ملاک باید برخورداری افراد از شاخص‌های مشخص و علمی مدیریتی باشد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استیضاح برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مقطعی که مجلس تصمیم داشت تعدادی از وزرا را استیضاح کند، خدمت مقام معظم رهبری شهید رسیدم و عرض کردم که تازه وزرا یکدیگر را شناخته‌اند و با روحیات و توانایی‌های هم آشنا شده‌اند؛ استیضاح چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟

پزشکیان افزود: با تغییر یک وزیر و آمدن فردی جدید، مجدداً زمان قابل‌توجهی صرف می‌شود تا فرد جدید با دولت، مجموعه مدیریتی و مسائل کشور آشنا شود و در این فاصله، کشور و مردم متضرر می‌شوند. ضمن اینکه معلوم نیست فرد جدید الزاماً موفق‌تر از فرد قبلی عمل کند. بنابراین مسئله ما صرفاً افراد نیستند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی و تقویت همکاری در مجموعه دولت گفت: با همراهان خود با محبت برخورد کنید و نیروها را حفظ کنید. اگر ضعفی وجود دارد، باید آن ضعف را برطرف کرد. از اختلاف چیزی حاصل نمی‌شود و مسائل کشور در سایه وحدت، هماهنگی و همراهی قابل‌حل است.

پزشکیان همچنین نسبت به رفتار جریان‌هایی که از ایجاد اختلاف، تهمت و انتشار دروغ منتفع می‌شوند، هشدار داد و گفت: آن عده‌ای که نان خودشان را در دامن‌زدن به اختلاف، تهمت و دروغ می‌دانند، خودشان نیز متوجه نیستند که در زمین دشمن بازی می‌کنند. مطمئن باشند اختلاف فقط به نفع آمریکا و اسرائیل است.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب دکتر محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: ایشان از قبل همکاری خوبی با دولت داشتند و اکنون نیز در سمتی که بر عهده گرفته‌اند، ان‌شاءالله همانند گذشته هماهنگی، همکاری و انسجام به خوبی پیش برود و مشکلات کشور در مسیر حل شدن قرار گیرد.

در ادامه جلسه هیئت دولت، علاوه بر بررسی و طرح مسائل اجرایی دستگاه‌های مختلف از سوی وزرا، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت و پیشرفت روند مذاکرات با عمان ارائه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی مفصل از سفر اخیر خود به کشور پاکستان و دیدارهای انجام‌شده با مقامات و وزرای پاکستانی ارائه کرد و این دیدارها را مثبت و نسبتاً نتیجه‌بخش توصیف کرد.

وی همچنین گزارشی از سفر به کشور قرقیزستان ارائه داد و اعلام کرد که این کشور نیز آمادگی خود را برای توسعه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در تمامی بخش‌ها اعلام کرده است.

در ادامه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گزارشی از فعالیت‌های این معاونت ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های لازم برای ارزیابی عملکرد معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و بر مبنای این شاخص‌ها، دستگاه‌های موفق و هماهنگ در حوزه تعاملات و امور پارلمانی شناسایی و معرفی خواهند شد.