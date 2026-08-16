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ارتش:

وفاداری به میهن و فرمانبرداری از ولایت فقیه کلید عبور از بن‌بست‌هاست

وفاداری به میهن و فرمانبرداری از ولایت فقیه کلید عبور از بن‌بست‌هاست
کد خبر : 1826680
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ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به کشورمان نوشت: آزادگان عزیز، امروز نسل جوان ارتش با نگاه به حماسه‌آفرینی‌های شما می‌آموزند که وفاداری به میهن و فرمانبرداری از ولایت فقیه تنها کلید عبور از تمامی بن‌بست‌هاست.

به گزارش ایلنا از ارتش، در پیام ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۲۶ مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی آمده است: در تقویم حماسه‌آفرینی‌ها و افتخارات میهن، برخی تاریخ‌ها «نقشه راه» برای استمرار عزت‌اند، سالروز بازگشت آزادگان، نقطه تلاقی صبر استراتژیک، ایمان تزلزل‌ناپذیر و پیروزی مطلق اراده بر زنجیرهای اسارت است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بازگشت آزادگان نه یک بازگشت جسمانی، بلکه تجلی اراده تسلیم‌ناپذیر در خاک پاک ایران بود؛ رزمندگانی که در سخت‌ترین شرایط اسارت، مفهوم پایداری را باز تعریف و به جهان ثابت کردند که لباس نظامی، حتی در غیاب سلاح، زرهی از عزت و وقار است.

ارتش در بیانیه خود آورده است: امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر میراث شهدای راه حق و تجارب گرانبهای پیشکسوتان و آزادگان سرافراز به جایگاهی از اقتدار رسیده است که هر تهدیدی در برابر سد دفاعی ایمان و تخصص بی‌اثر خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: آزادگان عزیز، امروز نسل جوان ارتش با نگاه به حماسه‌آفرینی‌های شما می‌آموزند که وفاداری به میهن و فرمانبرداری از ولایت فقیه تنها کلید عبور از تمامی بن‌بست‌هاست.

ارتش در بیانیه خود تاکید کرد: ما متعهدیم یاد و خاطره صبوران غربت را در تار و پود عملیات‌های امروزمان بگنجانیم، چرا که می‌دانیم پیروزی، تنها در میدان نبرد نیست بلکه در حفظ کرامت انسانی و تداوم روایت‌های صادقانه از مقاومت است.

درود بر تمامی آزادگان و رزمندگان در ارتش، سپاه و سایر نیروهای مسلح که تکیه‌گاه امن مردم و کابوس شبانه دشمنان هستند.

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