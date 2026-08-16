علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور و جزئیات آن، گفت: در حال حاضر کلیات مصوب شده است و جزئیات هنوز به هیچ وجه نهایی نیست.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالاخره همه کشورها برای مقابله با نفوذ بیگانگان در دستگاه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قواعدی وجود دارد، عنوان کرد: در ایران یک خلأ قانونی جدی وجود داشت، آسیب‌هایی در این خصوص در جنگ‌های نظامی مشاهده کردیم. در موارد کارشناسی مانند محیط زیست هم دیدیم که جاسوسی صورت می‌گرفت.

وی تاکید کرد: خلاء قانونی در بحث نفوذ بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. برای مقابله با نفوذ بیگانگان، به دلیل وجود خلأ قانونی، مجلس ورود پیدا کرد. کلیات تصویب شد در مورد جزئیات ۳۳ ماده پیشنهاد شده است. حتماً در مورد جزئیات، همه بندها خط به خط به اطلاع مردم خواهد رسید.

سلیمی افزود: به دلیل اینکه در جزئیات هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست، بنابراین اجازه بدهید وقتی نهایی شد، مطالب را مطرح کنیم؛ چون ممکن است تغییراتی پیدا کند. الان مجلس در حال چکش‌کاری هر بند، هر واژه و هر خطی به صورت جداگانه است. زمانی که نهایی شد، هر مورد به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی جرم‌انگاری می‌شود، عنوان کرد: هیچ کشوری نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم یک جزیره جداگانه باشم؛ بحث موضوع ارتباط نیست، نفوذ با ارتباط متفاوت است. ما تجارت انجام می‌دهیم و تجار ما با تجار خارجی ارتباط دارند. دانشجو اعزام می‌کنیم، آنها دانشجو می‌فرستند. این موضوع، نفوذ نیست.

سلیمی ادامه داد: بحث جلوگیری از نفوذ، جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به کشورها و سیستم‌های امنیتی خارجی است برای اینکه کشور دچار آسیب نشود،. حرف اصلاً این نیست که به اصطلاح با بعضی‌ها ارتباطی گرفته نشود. واقعاً بعضی‌ها از هر موضوعی می‌خواهند یک پیراهن درست کنند. واقعاً متن را نخوانده‌اند. اگر هم می‌خوانند، متن را دقیق بخوانند؛ چون هر برداشتی که می‌شود، با آن چیزی که در قانون هست، متفاوت است.

وی افزود: مگر می‌شود کشوری بدون ارتباط باشد؟ ما الان این همه گردشگر می‌فرستیم. بالاخره تورهای گردشگری، تورهای زیارتی، تجار ما ارتباط دارند. ارتباط ورزشی و علمی داریم. مگر می‌شود گفت هیچ‌کس ارتباط نداشته باشد؟ هیچ‌کس حق ندارد با فرد ایرانی ارتباط برقرار کند. این غلط است و موضوع این نیست. اصلاً موضوع نفوذ روشن است؛ یعنی ارتباط‌گیری‌های خاص برای انتقال اطلاعات حساس کشور به سیستم‌های خارجی و ارتباطات به نحوی که اسرار کشور برملا شود. منظور این‌هاست.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مردم عزیز ما از بعضی از کسانی که خود را نخبه می‌دانند، بهتر مطالب را درک می‌کنند.

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