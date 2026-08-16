به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تجلیل از خبرنگاران، راویان حماسه و اقتدار، خبرنگاران را از حلقه‌های اصلی اتصال و عاملی تعیین کننده در دفاع ملی برای بسیج همه امکانات، دانست و تصریح کرد: ما در بعثت ملت شریف ایران که ۱۶۸ شب به خیابان آمدند، این تاثیرگذاری را دیدیم. مردم دیدند که دشمن به دنبال چیست و این مهم، با انتقال خوب پیام از سوی رسانه‌ها صورت گرفت.

قلم پای دشمن را خواهیم شکست

فرمانده کل ارتش، در بخش دیگری از اظهارات خود، به یاوه‌گویی اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا اشاره و تاکید کرد: رییس جمهوری جنایتکار امریکا می‌گوید که می‎خواهد تنگه هرمز را بخشی از سرزمین جنایت، اعلام کند، شما خیلی غلط می‌کنی! او بعد از آنکه واکنش‌ها را دید، اعلام کرد که شوخی کرده است. شوخی این حرف هم، غلط زیادی است. اینجا ایران است و حافظانی دارد که قلم پای شما را خواهند شکست.

وی با بازخوانی بخشی از توفیقات نظامی ایران مقابل دشمنان، بیان کرد: ما در صحنه‌های نظامی مختلفی چون ۸ سال دفاع مقدس، موفقیت‌های بسیاری کسب کردیم. دشمن در آن زمان هم با حمایت شرق و غرب به دنبال تجزیه کشور بود ولی ناکام ماند. در جنگ‌۱۲ روزه هم با همین هدف، رو به تهاجم آوردند که بازهم ناکام ماندند. در جنگ‌۴۰ روزه نیز همین اتفاق تکرار شد. در نبرد با داعش نیز که با پرچمداری شهید سلیمانی صورت گرفت، دشمن شکست خورد و ایران اسلامی، به پیروزی رسید.

امیر سرلشکر حاتمی یکی دیگر از توفیقات ایران اسلامی را، پیروزی در نبرد رسانه‌ای خواند و تصریح کرد: امروز ما شاهد زمزمه اعترافات دشمنان هستیم. در این نبرد و در فضای رسانه‌ای هم دشمن در حال اعتراف به پیروزی جمهوری اسلامی ایران است. این حاصل ایستادگی ملت، ایثار رزمندگان، برکات خون شهیدان و انعکاس خوب، درست، متین، منطقی و باورپذیر وقایع از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران جمهوری اسلامی ایران است.

تصویر رئیس جمهور آمریکا، تصویر یک بازنده بزرگ است

عضو شورای دفاع، رئیس‌جمهور آمریکا را فردی شکست خورده خطاب و تاکید کرد: رئیس‌جمهور متوهم آمریکا تلاش زیادی می‌کند که از خود تصویر برنده بسازد. اما امروز کمتر کسی در دنیا او را جدی می‌گیرد. تصویری که امروز خود رسانه‌های غربی از آمریکا مخابره می‌کنند تصویر بازنده است. تصویر کسی که از ترس خود را در کامیون مواد غذایی پنهان می‌کند و دیگر اعضای دولت و خبرنگاران را در هواپیمایی که به ادعای سرویس مخفی آمریکا در معرض تهدید بوده، جا می‌گذارد تصویر یک بازنده بزرگ است.

امیر سرلشکر حاتمی با اشاره به آشفتگی بی‌سابقه نظامیان آمریکایی و اخباری که این روزها از وضعیت ناو آبراهام لینکلن منتشر می‌شود، خبر از حداقل یک مرتبه اصابت پرتابه‌های ایران اسلامی به ناو آبراهام لینکلن داد و افزود: ما مطمئن هستیم که این ناو مورد اصابت قرار گرفته است به گونه‌ای که تا مدتی، هیچ یک از جنگنده‌های حاضر در آن، موفق به پرواز نشدند. آمریکایی‌ها البته قبول نمی‌کنند ولی این ناو در حال بازگشت است.

سازماندهی جدید نیروهای مسلح، ایران را قوی‌تر می‌کند

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به سازماندهی جدید نیروهای مسلح اشاره و تأکید کرد: فرمانده معظم کل قوا، با احکام خود، بازآرایی نظامی و امنیتی جدیدی را در ایران اسلامی، رقم زدند. پیام این بازآرایی آن بود که هر نوع تشدید نظامی در منطقه، موجب سرسخت‌تر شدن ایران اسلامی در دفاع خواهد شد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رئیس جمهوری جنایتکار امریکا که با حماقت، تصور می‌کرد دو-سه روزه می‌توانند به موفقیت بزرگ در ایران دست یابند، گفت: آنان تصور می‌کردند که به قول خود، می‌توانند با این اقدامات، مسئله ایران را حل کنند. ایران مسئله‌ای ندارد و بهانه‌های هسته‌ای، آن هم در شرایط فتوای هسته‌ای رهبر شهید انقلاب وجود دارد و بزرگترین سند است، واهی است. آنان چیزی به عنوان مسئله ایران در ذهن خود ساخته‌اند ولی باید بدانند که این مهم، هیچ راهکار نظامی‌ای ندارد.

وی با اشاره به ادعاها درباره توان نظامی آمریکا، اظهار کرد: امریکایی‌ها ادعاهای بسیاری درباره توان نظامی خود مطرح کرده و به این واسطه، باج‌ها و پول‌های زیادی گرفته بودند اما نبرد با ایران، آن هیمنه را در هم شکست. امریکا دیگر اقتدار سابق را ندارد و نشانه آن نیز، حرکت کشورها به سمت مسیرهای دیگر برای تولید امنیت برای خود است. ادعاهای رژیم صهیونیستی و بیان رویاهایش نیز البته در این مسیر موثر است چراکه کشورها دریافتند که باید به فکر امنیت خود باشند و نمی‌توانند به امریکا اعتماد کنند.

اخراج آمریکا عملی شده و دیگر مجوز ورود به خلیج فارس، دریایی عمان و تنگه هرمز را ندارند

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه امریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم و خلیج فارس، ظرفیت‌های بسیاری برای خود ساخته بودند ولی در نبردهای اخیر، ضربات کاری و ویران کننده‌ای دریافت کردند، گفت: همه باید بدانند که به هیچ وجه پایگاه‌های امریکا قادر به بازگشت به وضعیت سابق نیست و ایران هرگز اجازه این عمل را نخواهد داد که مراکزی در همسایگی ما ایجاد شود که هدفش تهدید ایران اسلامی است. تنها راه، خروج امریکایی‌ها از منطقه است. اخراج آنان عملی شده و دیگر مجوز ورود به خلیج فارس، دریایی عمان و تنگه هرمز را ندارند. ما در این مسیر پیروز شده و در حال تثبیت پیروزی هستیم.

دست ما برای رسیدن به متجاوزان باز است

عضو شورای دفاع، در ادامه، به بازخوانی پیام حملات اخیر ایران به اردن پرداخت و یادآور شد: حملات موشکی و پهپادی ایران نیز در این اواخر به پایگاه‌های دشمن به ویژه در اردن، پیام‌های آشکاری داشت؛ اول اینکه دست ما برای رسیدن به متجاوزان باز است و با خلاقیت‌هایمان، بازتر هم خواهد شد. دوم اینکه ایران اسلامی با بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و تاکتیکی خود، توان عبور از هر سامانه‌ی پدافندی را دارد. رژیم صهیونیستی نیز شاهد عبور ایران از لایه‌های مختلف پدافندی خود بوده است. دشمنان بدانند که اگر مجددا مرتکب حماقت شوند، مشت‌های محکم ایران بر سر و صورت آنان فرود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و امریکا در بدترین وضعیت قرار گرفته‌اند، گفت: رژیم صهیونیستی و جنگ‌طلبان امریکا، در منفورترین موقعیت خود قرار دارند به طوریکه در امریکا، دیگر کسی که نزدیک‌تر به رژیم صهیونیستی باشد، پیروز نیست بلکه باید بیشترین فاصله را داشته باشد. این خود نشانگر اوج منفوریت آنان است.

توانمندی دفاعی جدید به ارتش اضافه شده است

فرمانده کل ارتش همچنین خبر از بازسازی طرفیت‌های آفندی و پدافندی ارتش داد و تصریح کرد: این ظرفیت‌ها، به سرعت در حال بازسازی است و ما لحظه‌ای را از دست نداده و از فرصت‌ها، حداکثر استفاده را کرده و می‌کنیم. دشمنان با وضوح درباره توانمندی ارتش دچار خطا بودند و به همین موضوع اعتراف هم کردند. تاکید ما این است که ادعاهای دشمنان درباره نابودی توان دفاعی ایران، منجر به اشتباه بعدی نشود. ما توان دفاعی خود را حفظ کرده‌ایم و توان دفاعی جدیدی نیز به ما اضافه شده که در همین نبرد هرمز، بخشی از آن دیده شد. دشمنان باید در گوش خود فرو کنند که دیگر نباید خطای فاحش گذشته را تکرار کنند چراکه ما محدودیتی برای دفاع از خود نداریم.

تنگه مقدس هرمز، ظرفیت ژئوپلتیک خدادادی برای ملت ایران است

وی با بیان اینکه تنگه مقدس هرمز، ظرفیت ژئوپلتیک خدادادی برای ملت ایران است و این اهرم هرگز به وضعیت قبلی بازنخواهد گشت، گفت: یکی از یادگاری‌های رئیس جمهوری امریکا، همین فعال شدن ظرفیت تنگه هرمز است. ما این ظرفیت را می‌شناختیم اما اگر نبود این نبرد، این ظرفیت، فعال نمی‌شد. هر هزینه‌ای در این مسیر بکنیم، ارزش دارد و ما با همه توان، به دستور فرمانده معظم کل قوا، از این ظرفیت، حفاظت خواهیم کرد.

این اهرم یکی از لازمه‌های خاتمه جنگ، به نحوی است که سایه جنگ از سر ایران برداشته شود.

هر فردی که یک نیروی متجاوز آمریکایی را به هلاکت برساند هدیه‌ای معادل ۳۰ هزار دلار یا ۵ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد

فرمانده کل ارتش خبر از تهیه طرحی جدید در ارتش برای تنبیه متجاوزان آمریکایی داد و تصریح کرد: باتوجه به حجم زیاد درخواست‌ها برای مشارکت در جهاد مالی، طرحی تهیه شد که بنابرآن، هر فردی که یک نیروی متجاوز آمریکایی را به هلاکت برساند یا دستگیر کند و تحویل دهد، ارتش جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه عزیزان شرکت کننده در جهاد مالی و به ضمانت خود، هدیه‌ای معادل ۳۰ هزار دلار یا ۵ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. زنان غیور ایرانی نیز که موفق به این اقدام شوند، ۲ برابر جایزه دریافت خواهند کرد.

وی در خاتمه با بیان اینکه آمریکایی‌ها باید بدانند که اینجا ایران است و اگر اشتباه کنند، به درس عبرتی برای دیگران، در طول تاریخ، تبدیل خواهند شد، گفت: سلاح هر فردی که موفق شده نیروی متجاوز آمریکایی به هلاکت برساند، به ۲ برابر قیمت خریداری شده و سلاح جدیدی دریافت خواهد کرد. سلاح فرد نیز در موزه‌ای که پیش‌بینی شده، نگهداری خواهد شد.