به گزارش ایلنا، متن پیام رضایی به این شرح است:

محضر مبارک رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

باسلام وعرض اخلاص و ادب؛

اقدام حکیمانه حضرت‌عالی در انتصاب شش تن از فرماندهان عالی‌رتبه در ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابلاغ تدابیر راهگشا و موثر درتقویت تمام عیار بنیه‌ی دفاعی کشور، یکبار دیگر چشم ناظران و تحلیلگران بین‌المللی را بخود متوجه ساخت و محاسبات دشمنان ایران اسلامی به ویژه حاکمان آمریکا و رژیم صهیونیستی را به هم ریخت و دیگر بار ثابت کرد که راه خمینی و خامنه ای، جاودانه و مسیر پرفروغ امامین انقلاب و حرکت توفنده آنان در مقابله با متجاوزان و مستکبران و استمرار مقاومت، همچنان امیدآفرین و پایدار است.

اینجانب به‌عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ نیروهای مسلح، مراتب تقدیر و سپاس خود را از این اقدام شایسته و بهنگام، به محضر حضرت‌عالی تقدیم می‌دارم و فرصت را مغتنم شمرده، همزمان با آغازماه ربیع المولود، این حسن اعتماد را به برادران و همرزمان عزیزم:

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی‌ عبداللهی رییس ستاد کل نیروهای مسلح

امیر سرتیپ کیومرث حیدری جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین

صمیمانه تبریک عرض نموده و امیدوارم بحول وقوه الهی این عزیزان که از دوران دفاع مقدس هشت ساله تا به امروز، کارنامه‌ای افتخارآمیز دارند، این حسن اعتماد را در میدان عمل و در تحقق انتظارات حضرت عالی و مقابله جانانه با هرگونه‌ تجاوز احتمالی به میهن اسلامی پاسخ دهند.

با نکوداشت یاد امام راحل و امام شهید و قاطبه شهیدان انقلاب اسلامی بویژه فرماندهان و آحاد شهدای نیروهای مسلح، به ملت غیور و قهرمان ایران اطمینان می‌دهم که فرزندانشان در نیروهای مسلح، به فضل الهی و در پرتو عنایات و دعای خیرِ سرورمان حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، در تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا و در پاسداشت امنیت و سرافرازی روزافزون ایران اسلامی،تا پای جان ایستاده، از هیچ تلاشی در این مسیر پر افتخار، دریغ نخواهند ورزید.

محسن رضایی

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

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