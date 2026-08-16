به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، همزمان با حلول ماه ربیع‌الاول و در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر نظارت مستمر و میدانی بر امور زندانیان، ۱۲۰ نفر از قضات، دادستان‌ها و مسئولان دادسراهای استان تهران با حضور همزمان در زندان‌های پنج‌گانه استان، به صورت چهره‌به‌چهره با مددجویان دیدار و درخواست‌ها، مشکلات و مطالبات آنان را بررسی کردند.

در این بازدیدها، مسئولان قضایی ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مددجویان، وضعیت پرونده‌های قضایی آنان، درخواست‌های قانونی و مسائل مرتبط با تعیین تکلیف پرونده‌ها را بررسی و در موارد لازم دستورات مقتضی را صادر کردند.

بازدید دادستان تهران از ندامتگاه زنان

علی صالحی، دادستان تهران، نیز به همراه جمعی از معاونان و قضات دادسراهای مختلف استان تهران، با حضور در ندامتگاه زنان استان تهران، ضمن دیدار مستقیم با مددجویان، در جریان مسائل، مشکلات و درخواست‌های آنان قرار گرفت و دستورات لازم را برای رسیدگی به مطالبات مطرح‌شده صادر کرد.

دادستان تهران در این بازدید ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، این ایام را فرصتی برای ترویج فرهنگ اخلاق، عدالت و کرامت انسانی و تقویت وحدت و همدلی در جامعه دانست.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات شایسته به مردم، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید با رویکردی مسئولانه و جهادی، در مسیر احقاق حقوق عامه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم گام بردارد.

حضور مستمر قضات در زندان‌ها برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها

صالحی با اشاره به برنامه منظم بازدید قضات و مسئولان قضایی از زندان‌های استان تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دادیاران، بازپرسان، دادیاران اجرای احکام، دادستان‌های شهرستان‌های تابعه و رؤسای دادگاه‌های بخش به صورت مستمر در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند و ضمن گفت‌وگوی مستقیم با زندانیان، درخواست‌های آنان را بررسی و در موارد لازم دستورات قضایی مقتضی را صادر می‌کنند.

دادستان تهران افزود: این بازدیدهای مستمر و هدفمند، علاوه بر تسریع در فرآیند تعیین تکلیف پرونده‌ها، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری استان نیز مؤثر باشد.

تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در اصلاح مجرمان

صالحی در ادامه با قدردانی از تعامل مجموعه قضایی با اداره کل زندان‌های استان تهران، بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها تأکید کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی، مطالعاتی و قرآنی می‌تواند زمینه مناسبی برای اصلاح رفتار، بازنگری در نگرش‌ها و فراهم شدن زمینه بازگشت مددجویان به زندگی سالم در جامعه ایجاد کند.

وی با اشاره به مشاهدات خود در جریان بازدید از ندامتگاه زنان اظهار کرد: برخی از مددجویان با بهره‌گیری از برنامه‌های فرهنگی، مطالعاتی و قرآنی، نسبت به رفتار و نگرش‌های گذشته خود بازنگری کرده‌اند.

دادستان تهران ادامه داد: برخی مددجویان با حضور در برنامه‌های فرهنگی، به حفظ بخش‌هایی از قرآن کریم و مطالعه کتاب‌های آموزشی و معرفتی پرداخته‌اند و اذعان داشته‌اند که این فعالیت‌ها موجب شده نسبت به برخی رفتارها و باورهای گذشته خود تجدیدنظر کنند.

وی با اشاره به گفت‌وگوی خود با یکی از مددجویان افزود: یکی از مددجویان که به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام در زندان به سر می‌برد، با ابراز ندامت و پشیمانی از رفتارهای گذشته خود عنوان کرد که تحت تأثیر رسانه‌های معاند قرار گرفته و پس از مطالعه برخی کتاب‌ها و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی زندان، نسبت به دیدگاه‌های پیشین خود بازنگری کرده است.

صالحی تصریح کرد: این مددجو بر تمایل خود برای جبران گذشته و اصلاح رفتارهایش تأکید داشت و عنوان کرد که در زمان مرخصی و خروج از زندان نیز در برخی اجتماعات حضور یافته است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: این موارد نشان می‌دهد فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در زندان‌ها صرفاً برای پر کردن اوقات فراغت نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای تفکر، بازنگری در رفتار و نگرش و فراهم شدن زمینه بازگشت فرد به مسیر صحیح زندگی باشد.

بازدیدهای میدانی؛ ابزاری برای شناسایی مشکلات زندانیان

صالحی حضور میدانی قضات در زندان‌ها را عاملی مؤثر در شناسایی مشکلات و کاستی‌ها دانست و گفت: بازدیدهای حضوری این امکان را فراهم می‌کند که مسائل زندان و درخواست‌های مددجویان از نزدیک بررسی و در صورت نیاز، دستورات لازم برای رفع مشکلات و ارتقای کیفیت خدمات صادر شود.

وی افزود: ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مددجویان، علاوه بر بررسی دقیق‌تر درخواست‌های قضایی، می‌تواند به شناسایی مواردی که نیازمند رسیدگی فوری است کمک کرده و روند تعیین تکلیف پرونده‌ها را تسریع کند.

آزادی بیش از ۱۰۰ مددجو از ندامتگاه زنان

دادستان تهران با اشاره به نتایج بازدید از ندامتگاه زنان گفت: در نتیجه بررسی درخواست‌های مددجویان و اقدامات انجام‌شده در جریان این بازدید، زمینه آزادی بیش از ۱۰۰ نفر از مددجویان این ندامتگاه فراهم شد.

وی افزود: در میان این افراد، ۱۴ مددجو دارای محکومیت‌های مالی با مجموع بدهی بیش از پنج میلیارد تومان بودند که با مساعدت خیرین، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان تهران، بدهی آنان تأمین و زمینه آزادی آنها فراهم شد.

تأکید بر استمرار بازدیدهای قضایی از زندان‌ها

صالحی در پایان با قدردانی از تلاش و همکاری مجموعه قضایی، مدیریت زندان‌ها، خیرین، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان تهران، بر استمرار بازدیدهای میدانی و ملاقات‌های چهره‌به‌چهره با مددجویان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: این بازدیدها علاوه بر کمک به تسریع فرآیندهای قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌ها، در شناسایی مسائل و مشکلات زندانیان و فراهم کردن زمینه اصلاح و بازگشت آنان به زندگی سالم نیز نقش مؤثری دارد.

بر اساس این گزارش، بازدیدهای مستمر مسئولان دادسرای تهران از زندان‌های استان با هدف نظارت بر نحوه اجرای امور، بررسی درخواست‌های قضایی و ارفاقی، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، رعایت حقوق زندانیان و کمک به کاهش جمعیت کیفری، به صورت منظم در دستور کار قرار دارد.

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