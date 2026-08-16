نوروزی در نطق میان دستور:
شرکتهای واسطه باید حذف شوند؛ وزیر کار صدای کارگران باشد/ افزایش قیمت بنزین باید آخرین راهحل باشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیسجمهور درباره نیروهای شرکتی گفت: آقای میدری شما باید صدای کارگران باشید.
به گزارش ایلنا، رحمتالله نوروزی در نشست علنی ( یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ ) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق میاندستور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، گفت: رهبر شهید سالها در برابر توطئهها ایستادند و در مسیر انقلاب، اسلام و ایران عزیز به شهادت رسیدند.
نماینده مردم علیآبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت بینظیر و جانفدای ایران در این روزهای سخت نشان داد که ملتی مقاوم است. دشمن تصور میکرد با فشار نظامی و شهادت فرماندهان و مردم، مردم عزیز را از انقلاب و کشور جدا خواهد کرد، اما مردم عزیز ایران، شیعه و سنی، اقلیتها و سلایق مختلف، همه یکپارچه از نظام دفاع کردند و پای ایران ایستادند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی خاص، مردم انتظار دارند مجلس از حالت مجازی خارج شود، ادامه داد: حضور در صحن علنی مجلس خواست مردم است، نه صحن مجازی و وبیناری. امروز مردم انتظار دارند نمایندگان در صحن علنی صدای مردم را به مسئولان، رئیسجمهور و وزرا برسانند.
نوروزی با اشاره به فشار اقتصادی بر مردم، تصریح کرد: گرانی و تورم افسارگسیخته بر دوش مردم سنگینی میکند و مدیریت اقتصادی کشور باید انقلابی، جنگی، هوشمندانه و دقیق باشد. رئیسجمهور و وزرا باید نظارت بر دستگاههای اجرایی را چند برابر کنند.
وی تأکید کرد: باید مجلس علنی شکل بگیرد و وزرا در صحن علنی حضور پیدا کرده و توضیح بدهند، سؤالها برقرار باشد و تذکرات نیز انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم در حوزههای مختلف اقتصادی از مسئولان انتظار اقدام دارند، گفت: امروز مردم عزیز در تأمین کالاهای اساسی، کنترل بازار ارز، انرژی، مسکن، تولید و اشتغال از همه ما میخواهند که دولت سرعت عمل به خرج دهد و مجلس نیز نظارت جدی بر عملکرد مسئولان داشته باشد.
نوروزی درباره مدیریت مصرف انرژی گفت: اگر مصرف انرژی ما بالا رفته است، باید سراغ الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق و اصلاح شبکه توزیع برویم و افزایش قیمت بنزین باید آخرین راهحل باشد، نه اولین راهحل، زیرا افزایش قیمت بنزین در سفره مردم اثر دارد و کارگران، بازنشستگان، مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و کارمندان شرایط سختی خواهند داشت.
این نماینده مجلس افزود: امروز با گرانی بنزین همه مشکلات برای مردم ایجاد خواهد شد. دولت ضمن توجه به اینکه در شرایط جنگ هستیم، باید توجه کند که مردم با گرانی کالاهای اساسی، هزینه مسکن، خرید، اجاره و رهن، حملونقل و سایر هزینهها دست و پنجه نرم میکنند. یک تصمیم شتابزده برای افزایش قیمت بنزین، فشار جدیدی بر مردم است؛ به بهانههای مختلف کالابرگ را حذف میکنیم و نباید هزینه این تصمیمها از جیب مردم جبران شود.
نوروزی در ادامه نطق خود با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه، یادآور شد: مردم این منطقه مانند سایر مردم ایران ۱۶۸ شب در میدان هستند، اما از قطعی برق، چاههای کشاورزی و آب شرب رنج میبرند و کشاورزان با کمبود سوخت گازوئیل، کود شیمیایی و نهادهها مواجه هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تذکری به وزیر نیرو گفت: سفری به استان گلستان داشتید، اما اقدام لازم برای تأمین اعتبار آب شرب پایدار انجام نشده است. ظرفیت شبکه برق فرسوده است و برای رفع ضعف ولتاژ نیز اقدامی انجام نشده است؛ استان گلستان در مورد مسائل آب و برق مشکلات عدیدهای دارد و نیازمند توجه است. امروز مردم از قطعی چاههای کشاورزی و برق منازل رنج میبرند.
شرکتهای واسطه باید حذف شوند
نماینده مردم علیآباد کتول در مجلس در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیسجمهور درباره نیروهای شرکتی گفت: وزیر کار، شما باید صدای کارگران باشید؛ در نشست مشترک با ربیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، موضوع قرارداد مستقیم را مطرح کردیم؛ قرارداد مستقیم گام اول برای حقوق ماست و ما این وضعیت را برنمیتابیم.
نوروزی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دوره یازدهم تا به حال، تنها یک رأی مخالف داشتیم و شرکتهای واسطه و بردهداری نوین باید حذف شود.
لزوم تشریح برنامههای رئیس جدید تأمین اجتماعی
این نماینده مجلس همچنین درباره برکناری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بحث برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی حق وزیر کار است، اما سؤال این است که این اقدام با چه هدفی انجام شده است؛ امروز در تأمین اجتماعی ناترازی داریم و پرداخت مطالبات همسانسازی بازنشستگان یک مطالبه است، اولویتها و برنامههای رئیس جدید چیست و وزیر کار باید در نشست، برنامههای آن را تشریح کند؛ چالشهای تأمین اجتماعی باید برطرف شود.
وی تصریح کرد: پرداخت فوقالعاده خاص نیز موضوع مهمی است و نیاز است دولت در این شرایط سخت برای کارمندان آن را اجرایی کند.