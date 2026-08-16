به گزارش ایلنا،سی‌و‌نهمین اجلاس رؤسای آموزش‌وپرورش سراسر کشور صبح امروز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه با حضور رئیس جمهور، وزیر آموزش‌وپرورش و جمعی از معاونان و مدیران، با رویکرد ارتقاء کیفیت و توسعه عدالت در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

مسعود پزشکیان در این اجلاسیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب و رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: رهبر شهید همواره‌هادی و راهنمای دولت بودند، اما متأسفانه ایشان و دانش‌آموزانمان به دست سفاکان عالم و مدعیان دروغین دموکراسی به شهادت رسیدند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه تمام مدیران، معاونان و معلمان آینده‌سازان ایران هستند، افزود: برگزاری این اجلاسیه بسیار مهم است؛ زیرا معلمان و آموزگارانی در آن حضور دارند که اقداماتشان باعث می‌شود تا آینده کشور ساخته شود.

پزشکیان با اشاره به خاطره‌ای از دوره جوانی و حضور در جلسات قرائت قرآن، تصریح کرد: پس از اینکه نسبت به مفاهیم آیات قرآن آگاهی عمیقی پیدا کردم به این درک رسیدم که ابتدا باید در ذهن فرزندان و انسان داده و اطلاعاتی شکل بگیرد تا بتواند مبتنی بر آن مسیر موفقیت را بپیماید. تمامی آیات قرآن مسیر زندگی را به ما می‌آموزد؛ چنانچه مبتنی بر این آموزه‌ها گام برداریم و زندگی کنیم می‌توانیم به بی‌نهایت دست یابیم. به این دلیل که خداوند در اوج خلاقیت، علم، زیبایی قرار دارد و هر کس در این مسیر باشد هیچ انتهایی را برای رسیدن به اهدافش در نظر نخواهد گرفت.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه‌پذیرش وضع موجود باعث ایستایی و توقف می‌شود، عقب‌ماندگی در ابعاد گوناگون را نقد کرد و یادآور شد: ما در کشور سرمایه‌های فراوانی داریم که اگر به آنها توجه کنیم نباید در دنیا از کسی عقب بمانیم. طبیعتاً برای بهترین شدن باید تلاش و کوشش کرد. ضرورت دارد فضای آموزش‌وپرورش به گونه‌ای باشد تا مفاهیمی همچون عدالت‌ورزی، کارآمدی، همیاری، تقویت روحیه مشارکت جمعی، کار گروهی و بهترین بودن را به دانش‌آموزان بیاموزد.

پزشکیان در تشریح مفهوم عدالت آموزشی و توجه به تمام اقشار جامعه و به‌طور خاص دانش‌آموزان مناطق محروم تصریح کرد: در زمینه توسعه عدالت آموزشی ضرورت دارد حاکمیت به تمام طبقات اجتماعی و اقشار جامعه توجه داشته باشد و نیازهای آنها را ببیند؛ در این صورت است که عدالت به درستی اجرا می‌شود. عدالت این نیست که به دانش‌آموزانی که شرایط ویژه و خانواده‌های توانمندی دارند محدود شویم.

رئیس جمهور دستاوردهای موجود در فضای تعلیم و تربیت را شایسته نامید و کیفیت بخشی جامع آموزش‌وپرورش را خواستار شد و گفت: شما مدیران و معاونان در نظام تعلیم و تربیت جایگاه مؤثری دارید؛ بنابراین تمرکز بر توانمندی حل مسئله، کار تیمی، برقراری ارتباط آسان، ایجاد ساختار آموزشی مبتنی بر کار گروهی را به دانش‌آموزان آموزش دهید. هر دانش‌آموز استعدادی دارد و چنانچه این استعدادها در قالب یک گروه اقدام کنند در زمینه حل مسایل پیروز خواهیم شد. همه با یکدیگر می‌توانیم مملکت خود را آباد کنیم. نباید در کل کشور کسی را ناامید کنیم. نگاه خود را به سمت بهتر شدن و تغییر شرایط تغییر دهیم تا ایرانی سربلند، الهام‌بخش و با عزت داشته باشیم.

پزشکیان با انتقاد از متکی بودن به نفت، وجود افراد توانمند در مدارس را مهم‌ترین ثروت و سرمایه اجتماعی نامید و اظهار داشت: اسرائیل جنایتکار که افرادی از سراسر جهان در آن حضور دارند، کل خاورمیانه را به ناآرامی کشانده است و اقدامات مخرب خود را با پشتیبانی قدرت‌ها انجام می‌دهد. در این شرایط سرمایه‌گذاری علمی و همه‌جانبه بر روی فرزندان و تلاش برای ساختن آینده آنها اقدامی ضروری است. معادن و صنایع ابزاری هستند تا در دست نخبگان ما و فرزندان ایران باشند. افتخار اصلی ما نیروی انسانی و فرزندانمان به شمار می‌آید؛ پس در کنار سایر مؤلفه‌هایی که نام برده شد به دانش‌آموزان خدمت به کشور، زندگی کردن، مسئولیت‌پذیری و باور به اینکه تمام گره‌ها را می‌توان با اتحاد و انسجام گشود، بیاموزید.

رئیس جمهور تأکید کرد: برای رسیدن به قله و اهداف بلند ابتدا باید باور کنیم که می‌توانیم به سمت آن حرکت کنیم؛ پس از این خودباوری است که با تلاش و کوشش به موقعیت‌های برتر و دستاوردهای بهتری خواهیم رسید. مسیرهای متعددی برای حصول موفقیت وجود دارد. تغییر روش‌های آموزشی و مدیریتی، ارتقاء کارآمدی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین سبب‌ساز ایجاد مسیرهای متنوع برای بهترین شدن در مسیر عزت و سربلندی خواهد بود. وضعیت موجود را نپذیرید؛ قالب‌های ذهنی موجود خود را بشکنید؛ آن وقت است می‌توانید مدیران و معلمانی توانمند باشید که استعدادها را کشف می‌کنند.

پزشکیان فاصله گرفتن از روزمرگی‌ها را ناگزیر دانست و ادامه داد: نظام تعلیم و تربیت و روش‌های آموزشی به سمت و سویی برود تا دانش‌آموزان در ابعاد گوناگون توانمند باشند. مدیران و معلمان بهترین الگو برای فرزندان ایران هستند. یکی از مسایل جاری کشور توجه به صرفه‌جویی است. با ایجاد تغییر در نگرش‌ها می‌توانیم مشکلات و کاستی‌ها را به درستی مدیریت کنیم و از این شرایط به خوبی عبور کنیم. به عنوان مثال در محل کاری که هستم برای افزایش بهره‌وری دمای اتاق و انرژی را کنترل کرده‌ام و به این شیوه حدود ۸۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی شکل گرفته است. فقط باید نگاه‌ها به مسایل تغییر کند. دوری از تجمل و تشریفات مرسوم آسیبی به ابهت افراد و مدیران نمی‌زند؛ طبیعتاً باید با کمترین امکانات بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم.

رئیس جمهور افزایش هم‌افزایی و توجه به استعدادهای متنوع را اقدامی مهم برای تغییر نگرش‌ها در حل مسایل عنوان کرد و گفت: به مدیران و معلمان خود در استان‌ها یا شهرستان‌ها این اجازه را بدهید تا بتوانند خلاقیت در امورشان داشته باشند و از امر و نهی بپرهیزید؛ چه بسا معلمانی در استان‌ها حضور داشته باشند که اقداماتشان باعث تغییر نگرش مثبت و مؤثر در حوزه تعلیم و تربیت بشود. مشورت با یکدیگر را در نظر داشته باشید.

پزشکیان در بخش دیگر سخنان خود با انتقاد از افرادی که با بی‌انصافی نسبت به توافق صورت گرفته اظهارنظر می‌کنند، تصریح کرد: توافقنامه اخیر با عزت، قدرت و با در نظر گرفتن اصولی که مقام معظم رهبری شهید در نظر داشتند پیش رفت و ما با قدرت آن را پیگیری کردیم؛ در برابر دشمنان وا ندادیم، اما برخی حرف‌هایی می‌زنند که به نظر من بی‌انصافی است. آنها کنار گود نشستند و می‌گویند لنگش کن. بسیاری می‌گویند برای حل مسایل و چالش‌های کشور طرح و برنامه‌هایی داریم، اما مشکل اساسی ما نبود طرح نیست؛ بلکه نیازمند افراد آگاه و باایمان و ایثارگری هستیم تا با علاقه و فداکاری برای برونرفت از وضعیت فعلی وقت بگذارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه تفاهمنامه با عقل و اندیشه و پس از بحث‌های کارشناسی عمیق تنظیم شده است، گفت: تمامی افرادی که در این مسیر هستند، آماده شهادتند و اهل وادادگی نیستند؛ آنچه که انجام شده بر مبنای مصلحت، حکمت و عزت است. ما مشکلات را حل خواهیم کرد و وضع موجود را تغییر خواهیم داد. ابتدا باید خوب ببینیم و بعد راه را پیدا کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر این اصل که هر کس که می‌تواند کاری انجام دهد باید گوشه‌ای از مسئولیت را بر عهده بگیرد، یادآور شد: ما در دولت مانع اقدامات و خدمات کسی نشده‌ایم و هیچگاه حزبی یا جناحی عمل نکرده‌ایم؛ بنابراین هر کس می‌تواند مسئولیتی بر عهده بگیرد که به نتیجه برسد، بسم‌الله از او استقبال می‌کنیم. شما معلمان تلاش کنید افراد باایمان و عالم تربیت کنید تا در خدمت مردم و کشور باشند. ما با کسی دعوا نداریم و هرکس با هر باور، قیافه، جنسیت و قومیت باشد، نیازمندیم تا مشکلات مردم را به کمک آنها حل کنیم. کمبودها ناشی از مشکلات است؛ ما کلی سرمایه و نیروی انسانی خبره در کشور داریم و باید امانت را به اهلش و کسی که می‌تواند کار انجام دهد بسپاریم. هیچ گناهی بالاتر از این نیست که کار را به افراد ناشایست واگذار کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به وجود ناترازی‌ها در اوایل فعالیت دولت چهاردهم اظهار داشت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی و وزرا تلاش کردند تا وضعیت را مدیریت کنند و اکنون علی رغم اینکه جنگ وجود داشته است، در حوزه انرژی در ظاهر مشکلی وجود ندارد؛ البته تأخیر داریم، اما می‌توانیم شرایط را به شکل دیگری تغییر دهیم.

در ادامه علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و به ویژه شهدای دولت، از حضور رئیس‌جمهور در این اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم و یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین رویدادهای آموزش‌وپرورش را در این اجلاس دنبال می‌کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش اعلام کرد: پیام این اجلاس باید این باشد که با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی کشور، آموزش‌وپرورش با قدرت در میدان حضور دارد و همه ارکان نظام تعلیم و تربیت در کنار یکدیگر برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده هستند. آموزش‌وپرورش در دوران جنگ تعطیل نشد و استمرار جریان تعلیم و تربیت، نخستین سیاست ما بود.

کاظمی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت شبکه شاد، آموزش‌های آنلاین و بسته‌های آموزشی آفلاین تلاش کردیم همه دانش‌آموزان، حتی در شرایط دشوار، تحت پوشش آموزش قرار داشته باشند، در تشریح دستاوردهای حوزه تعلیم و تربیت گفت: نهضت توسعه عدالت آموزشی با رویکرد کیفیت و هویت در دستور کار قرار گرفته و در این چارچوب، ساخت هزاران کلاس درس و فضای آموزشی دنبال می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در این چارچوب، ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه و ۱۱ هزار کلاس درس تا مهرماه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته و برنامه ساخت ۱۳ هزار کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ نیز دنبال می‌شود. ساخت و تکمیل حدود ۶ هزار فضای آموزشی و استانداردسازی حدود ۵۰ هزار کلاس درس، مشارکت بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی خیرین بخشی از این اقدامات بوده است. بازسازی حدود هزار و ۵۰۰ واحد آموزشی آسیب‌دیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.