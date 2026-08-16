برگزاری مراسم تجلیل از خبرنگاران با حضور فرمانده کل ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم تقدیر و تجلیل از اصحاب رسانه و خبرنگاران، راویان حماسه و اقتدار، با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ دوم سید حسن ابوترابی، معاون روابط عمومی و رسانه ارتش و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و اصحاب رسانه، در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد.

امیر سرتیپ ابوترابی، در این مراسم، با اشاره به اهمیت خبر و اطلاع‌رسانی در جهان امروز، به بخشی از فعالیت‌های معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ارتش در طول نبردهای تحمیلی اخیر پرداخت و اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ، با تدبیر فرماندهی کل و در اقدامی به موقع، شورای عالی اطلاع‌رسانی تشکیل داد که ماحصل آن، تولید 80 اطلاعیه و بیش از 350 عنوان خبر بود که هرکدام، اثرگذاری خاصی بر افکار عمومی و همچنین دشمنان داشت.

وی در خاتمه با بیان اینکه قلم خبرنگار هم می‌تواند در مسیر تهاجم عمل کند و هم در مسیر دفاع از میهن اسلامی، گفت: ارتش همواره خبرنگاران را جزئی از خانواده خویش در نظر گرفته است. ماحصل این نگاه، اثرگذاری 70 درصدی پیام‌های تولیدی در ارتش، بر دشمنان بوده است.

معاون روابط عمومی و رسانه ارتش، همچنین محکومیت حملات متجاوزانه به ایران از سوی بیش از 100 کشور جهان را از دیگر آثار فعالیت‌های خبرنگاران عنوان کرد.

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