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در مراسمی با حضور فرمانده کل ارتش انجام شد؛

اهداء نشان فداکاری به خانواده شهید صحرایی

اهداء نشان فداکاری به خانواده شهید صحرایی
کد خبر : 1826543
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فرمانده کل ارتش، نشان فداکاری را به خانواده شهید سید امیر صحرایی، گزارشگر و خبرنگار رادیو ارتش، اهداء کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با برگزاری مراسم تقدیر و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، راویان اقتدار و حماسه، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشان فداکاری اعطایی فرماندهی معظم کل قوا(اعلی الله مقامه) را به خانواده شهید ستوانیکم سید امیر صحرایی اهداء کرد. شهید صحرایی، گزارشگر و خبرنگار رادیو ارتش بود که در سانحه هوایی در 15 آذر 84، به درجه رفیع شهادت، نائل آمد.

شهید صحرایی سال ۱۳۷۷ وارد دانشگاه افسری امام علی(ع) شد و پس از فارغ التحصیلی، از ابتدای سال ۱۳۸۱ به عنوان گزارشگر رادیو، جذب معاونت روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، وی افسری متدین و آراسته به حسن خلق بود و همواره در مسیر کمک به محرومان، حمایت از همکاران و‌ مداحی اهل بیت عصمت و طهارت گام بر می‌داشت.

نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(اعلی الله مقامه) به دانشگاه افسری و ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی ۱۱۸۴ دانشجو و دانش آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.

 

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