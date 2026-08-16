گودرزی در تشریح نشست هیأت رئیسه مجلس مطرح کرد:
تصمیمگیری برای برگزاری جلسات در محل دائمی صحن به صورت تلفیقی
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از تصمیمگیری برای تغییر در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی در جلسه هیئت رئیسه خبر داد و گفت: برای پیادهسازی مدل تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل دائمی صحن، هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا،عباس گودرزی، از برگزاری نشست صبح امروز(یکشنبه، ۲۵ مرداد) اعضای هیأت رئیسه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از آغاز نشست علنی که به صورت مجازی برگزار میشود، خبر داد و گفت: در این جلسه، اعمال تغییراتی در نحوه برگزاری جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا مقرر شد تا جهت برگزاری جلسات در محل دائمی صحن مجلس به صورت تلفیقی (ترکیبی از حضوری و مجازی)، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط صورت پذیرد.
تصمیمگیری برای برگزاری جلسات در محل دائمی صحن به صورت تلفیقی
سخنگوی هیأت رئیسه قوه مقننه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از تصویب طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور، در صحن علنی امروز مجلس با ۱۸۳ رأی خبر داد.