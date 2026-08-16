به گزارش ایلنا،علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در حال بررسی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: حدود ۱۲ طرح درباره تنگه هرمز به کمیسیون ارائه شد که در نهایت با تجمیع آنها، «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» تدوین شد.

وی افزود: این طرح دارای مقدمه و ۱۴ ماده است و به دلیل حساسیت نمایندگان درباره جزئیات آن، بررسی تک‌تک مواد و پیشنهاد‌ها زمان‌بر است. همچنین مقرر شد این طرح با عنوان «طرح شهید تنگسیری» نیز نامگذاری شود.

بروجردی با اشاره به موضوعات زیست‌محیطی و خدمات مرتبط با عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز اظهار کرد: موضوع بیمه کشتی‌ها اهمیت زیادی دارد و در صورت تأمین امنیت مسیر از سوی ایران، باید خدمات بیمه‌ای را نیز شرکت‌های معتبر ایرانی عرضه کنند.

وی ادامه داد: عرضه خدمات به کشتی‌های عبوری هزینه‌هایی دارد و درآمد‌های حاصل از این خدمات باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد؛ چون تأمین امنیت تنگه هرمز بر عهده ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مسیر‌های عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر جدیدی را برای عبور ایمن کشتی‌ها در محدوده قشم و لارک تعریف کرده و کشتی‌های کشور‌های متخاصم و شناور‌های نظامی اجازه عبور از این مسیر را نخواهند داشت.

بروجردی تأکید کرد: پس از جنگ اخیر و خسارت‌هایی که به ایران وارد شد، اجازه نخواهیم داد پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه بار دیگر فعال شوند و زمینه تحمیل جنگ دیگری به کشور را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور صرفاً مختص دوران جنگ نیست، گفت: جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس تغییر کرده و حوزه اقتدار جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته است. با توجه به گره‌خوردگی تنگه هرمز با اقتصاد جهانی، ایران از این پس نقش مهم‌تری در معادلات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت.

بروجردی همچنین درباره طرح‌هایی برای انتقال نفت کشور‌های منطقه از طریق خطوط لوله و بی‌نیاز شدن از تنگه هرمز اظهار کرد: این موضوع نمی‌تواند اهمیت تنگه هرمز را از بین ببرد؛ چون تنها نفت و گاز از این مسیر عبور نمی‌کند و بخش قابل‌توجهی از کالاها، محصولات و مواد مورد نیاز کشور‌های منطقه نیز باید از طریق دریا جابه‌جا شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: ملت ایران طی ماه‌های اخیر با ایستادگی و مقاومت، یک افتخار ملی رقم زدند. نیرو‌های مسلح نیز با نمایش توانمندی‌های خود، قدرت دفاعی کشور را به سطح بالایی رسانده‌اند.

بروجردی خاطرنشان کرد: تصویب این طرح، سازوکار قانونی لازم را برای مدیریت و تأمین امنیت تنگه هرمز ایجاد می‌کند و به‌صراحت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای این منطقه برنامه و قانون مشخص دارد.

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