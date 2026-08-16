مهاجرانی:
تصمیم دولت درباره بنزین پس از جمعبندی اعلام میشود
سخنگوی دولت درباره تصمیم دولت برای بنزین گفت: هر زمان جمعبندی نهایی انجام شود، جزئیات تصمیم از طریق رسانهها به اطلاع مردم خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به تلاش دولت برای تامین برق صنایع گفت: موضوع برق یکی از مسائل مورد توجه دولت و رئیسجمهور است و امیدواریم از روزهای پیش رو شاهد کاهش قطعی برق صنایع باشیم.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم و صنایع برای بهینهسازی مصرف انرژی افزود: با توجه به وضعیت برق کشور، مدیریت مصرف و همکاری صنایع برای بهینه مصرف کردن انرژی ضروری است.
سخنگوی دولت درباره زمان اعلام تصمیم دولت درباره بنزین نیز گفت: هر زمان دولت به جمعبندی برسد، موضوع از طریق رسانهها اعلام خواهد شد.
مهاجرانی همچنین درباره فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش خصوصی گفت: مالیات متناسب با عملکرد بنگاهها اخذ میشود و درباره بدهیهای تأمین اجتماعی نیز موضوع استمهال در شورای گفتوگو مطرح و برای حل این مسائل همکاریهایی انجام شده است.
وی همچنین درباره واحدهای صنعتی آسیبدیده در جنگ گفت: ستاد بازسازی تشکیل شده، میزان خسارت کارخانهها به تفکیک مشخص شده و فرآیند رسیدگی در حال انجام است و امیدواریم این روند بهزودی به نتیجه برسد.