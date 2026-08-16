به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به تلاش دولت برای تامین برق صنایع گفت: موضوع برق یکی از مسائل مورد توجه دولت و رئیس‌جمهور است و امیدواریم از روز‌های پیش رو شاهد کاهش قطعی برق صنایع باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم و صنایع برای بهینه‌سازی مصرف انرژی افزود: با توجه به وضعیت برق کشور، مدیریت مصرف و همکاری صنایع برای بهینه مصرف کردن انرژی ضروری است.

سخنگوی دولت درباره زمان اعلام تصمیم دولت درباره بنزین نیز گفت: هر زمان دولت به جمع‌بندی برسد، موضوع از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

مهاجرانی همچنین درباره فشار‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش خصوصی گفت: مالیات متناسب با عملکرد بنگاه‌ها اخذ می‌شود و درباره بدهی‌های تأمین اجتماعی نیز موضوع استمهال در شورای گفت‌و‌گو مطرح و برای حل این مسائل همکاری‌هایی انجام شده است.

وی همچنین درباره واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده در جنگ گفت: ستاد بازسازی تشکیل شده، میزان خسارت کارخانه‌ها به تفکیک مشخص شده و فرآیند رسیدگی در حال انجام است و امیدواریم این روند به‌زودی به نتیجه برسد.

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