به گزارش ایلنا، سالار ولایت‌مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بازدید از وزارت نیرو و دیدار با وزیر و معاونان وی را در هفته جاری در دستور کار خود دارند.

وی افزود: بناست در این نشست، وزیر گزارشی از آخرین وضعیت توزیع برق در کشور و ذخایر آب پشت سدها در شرایط کنونی به اعضای کمیسیون ارائه دهد.

بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از وزارت نیرو و مجموعه نیروهای مسلح

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در هفته جاری، بازدید از مجموعه نیروهای مسلح کشور نیز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار دارد.

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