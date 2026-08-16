درخواست برگزاری تجمع در حمایت از «مذاکره» و «توافق» به استانداری تهران ارجاع شد

به گزارش ایلنا، احمد حکیمی‌پور دبیرکل حزب اراده ملت با تأکید بر لزوم کاهش فشارهای اقتصادی برمردم و جلوگیری از گسترش تنش‌ها گفت: مذاکره عزتمندانه، مسئولانه و متوازن که تأمین‌کننده منافع، استقلال و امنیت ملی باشد، ضمن تثبیت پیروزی های غرور آفرین رزمندگان دلار میهن ، نشانه اقتدار ملی و کم‌هزینه‌ترین و عقلانی‌ترین مسیر برای مدیریت بحران‌ها و احقاق حقوق ملت ایران است.

وی با اشاره به رویکرد مثبت دولت چهاردهم نسبت به مشارکت مدنی افزود: در حاشیه جلسه اخیر احزاب و نخبگان سیاسی با رئیس‌جمهور نیز موضوع برگزاری این تجمع را از مسئولین وزارت کشور پیگیری کردم.

دبیرکل حزب اراده ملت در پایان درباره آخرین وضعیت این درخواستِ مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح کرد: درخواست حزب در وضعیت طی مراحل اداری است و برای بررسی و صدور مجوز نهایی به استانداری تهران ارجاع شده است. در صورت موافقت، زمان و مکان دقیق تجمع رسماً به اطلاع عموم خواهد رسید.

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