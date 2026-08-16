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گودرزی خبر داد:

پرونده لایحه «جنایات بین‌المللی» بسته شد/تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت های بیگانه

پرونده لایحه «جنایات بین‌المللی» بسته شد/تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت های بیگانه
کد خبر : 1826451
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سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی برگزار شد که در این نشست بررسی جزئیات لایحه «جنایات بین‌المللی» به اتمام رسید.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه ( ۲۵  مرداد ماه) از ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه صبح با حضور ۲۵۸ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار  گرفت، تصریح کرد: در این نشست مواد ۳، ۶ و ۱۴(ارجاعی از کمیسیون) پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید.

وی ادامه داد: در این نشست همچنین کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور، در صحن علنی امروز مجلس با  ۱۸۳ رای موافق تصویب شد.

 

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