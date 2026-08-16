به گزارش ایلنا، عباس گودرزی در تشریح جزئیات نشست علنی نمایندگان گفت: نشست امروز یکشنبه ( ۲۵ مرداد ماه) از ساعت ۸ و ۵۵ دقیقه صبح با حضور ۲۵۸ نفر از نمایندگان به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس و به صورت مجازی برگزار شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نشست امروز ادامه گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی» مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: در این نشست مواد ۳، ۶ و ۱۴(ارجاعی از کمیسیون) پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید.

وی ادامه داد: در این نشست همچنین کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت ها یا نهادهای بیگانه در کشور، در صحن علنی امروز مجلس با ۱۸۳ رای موافق تصویب شد.

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