به گزارش ایلنا،محمدرضا صباغیان بافقی با اشاره به روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گفت: بدون تردید مشارکت‌های اجتماعی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف جلوه‌ای موثر، پسندیده و از مهمترین ابزارهای توسعه و تعالی بوده و این امر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رکن اساسی در کشور تبدیل شده و همواره مورد اعتنا و توجه بوده است.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، خاتم، مروست و بهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم، مهم‌ترین پایه و راسخ‌ترین عمود نظام هستند بنابراین سازمان‌های اجتماعی که مردم نهاد هستند، فرصت‌های بی‌بدیل اجتماعی را در بستر تعامل و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی دارا می باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: البته لازم است سازمان‌های مردم نهاد برای نقش آفرینی در عرصه مهم کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه در بستر سیاست‌های کلان و چشم انداز توسعه اجتماعی، قوانین و دستورالعمل‌های تخصصی و حمایتی بیشتر خود را نشان دهند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی که خود نهادی برخاسته از آحاد مردم است، بطور ویژه و خاص بحث رسیدگی به امور تشکل های مردم نهاد را در دستور کار دارد و تقویت تشکل های اجتماعی را وظیفه خود می داند.

رئیس کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: ما در کمیسیون، طرح تشکل های مردم نهاد را به تصویب رسانده ایم و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن علنی فرستاده شده که امید است در آینده ای نزدیک به سرانجام نهایی برسد.

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