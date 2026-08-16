خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صباغیان بافقی خبر داد:

تقویت تشکل‌های مردم نهاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی

تقویت تشکل‌های مردم نهاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی
کد خبر : 1826409
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس گفت: مجلس که خود نهادی برخاسته از آحاد مردم است، به طور ویژه موضوع رسیدگی به امور تشکل‌های مردم نهاد را در دستور کار دارد.

به گزارش ایلنا،محمدرضا صباغیان بافقی با اشاره به روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گفت: بدون تردید مشارکت‌های اجتماعی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف جلوه‌ای موثر، پسندیده و از مهمترین ابزارهای توسعه و تعالی بوده و این امر پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به رکن اساسی در کشور تبدیل شده و همواره مورد اعتنا و توجه بوده است.

نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، خاتم، مروست و بهاباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم، مهم‌ترین پایه و راسخ‌ترین عمود نظام هستند بنابراین سازمان‌های اجتماعی که مردم نهاد هستند، فرصت‌های بی‌بدیل اجتماعی را در بستر تعامل و حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی دارا می باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس افزود: البته لازم است سازمان‌های مردم نهاد برای نقش آفرینی در عرصه مهم کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش نشاط و امید در جامعه در بستر سیاست‌های کلان و چشم انداز توسعه اجتماعی، قوانین و دستورالعمل‌های تخصصی و حمایتی بیشتر خود را نشان دهند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی که خود نهادی برخاسته از آحاد مردم است، بطور ویژه و خاص بحث رسیدگی به امور تشکل های مردم نهاد را در دستور کار دارد و تقویت تشکل های اجتماعی را وظیفه خود می داند.

رئیس کمیته تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: ما در کمیسیون، طرح تشکل های مردم نهاد را به تصویب رسانده ایم و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن علنی فرستاده شده که امید است در آینده ای نزدیک به سرانجام نهایی برسد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر