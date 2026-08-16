به گزارش ایلنا،سیداسماعیل حسینی درباره نگرانی‌های مردم نسبت به تأمین سوخت زمستانی گفت: با عبور از اوج مصرف برق در تابستان و کاهش تدریجی دما، پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود افزایش غیرمنتظره دما، شبکه برق با مشکل جدی مواجه نشود. با این حال، دغدغه اصلی کشور در ماه‌های آینده، اوج مصرف گاز در فصل زمستان است.

وی افزود: مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، کشاورزی و صنایع بزرگ و کوچک هر سال افزایش پیدا می‌کند. در شرایط عادی نیز ناترازی گاز در فصل سرد، یکی از چالش‌های جدی کشور بوده است و در حال حاضر با آسیب برخی تاسیسات نفتی کشور،کاهش بخشی از ظرفیت‌های تولید، می‌تواند مدیریت این ناترازی را در زمستان پیش‌رو دشوارتر کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ،تصریح کرد: مجموعه وزارت نفت و بخش‌های مختلف آن به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی در تلاش‌اند ظرفیت‌های آسیب دیده را که از مدار خارج شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانند. بر اساس بازدیدها و گزارش‌های ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از آغاز فصل سرد، دست‌کم بخشی قابل توجه از ظرفیت از دست‌رفته به مدار بازگردد؛با این وجود، ناترازی گاز همچنان مسئله‌ای جدی خواهد بود و باید برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشت.

حسینی با بیان اینکه ناترازی گاز می‌تواند به بخش برق نیز سرایت کند،یادآور شد: باید تاکیدکنم که بخش عمده برق کشور در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سوخت اصلی بسیاری از این نیروگاه‌ها گاز است. هرگاه گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین نشود، ناگزیر باید از سوخت‌های مایع، از جمله نفت‌گاز و نفت کوره، استفاده شود.

وی ادامه داد: وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها در حال حاضر مناسب ارزیابی می‌شود و بخش قابل توجهی از مخازن ذخیره‌سازی تکمیل شده است؛ اما با توجه به گستردگی ناترازی و افزایش مصرف در زمستان، صرف اتکا به ذخایر کافی نیست و همه بخش‌ها باید مسئولیت خود را انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید براینکه مدیریت انرژی تنها به بخش تولید محدود نمی‌شود،خاطرنشان کرد:تولید،انتقال، توزیع، مصرف و اقتصاد انرژی، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که هرکدام باید به‌درستی عمل کنند.دستگاه‌های متولی و وزارتخانه‌های مسئول در حال پیگیری وظایف خود هستند، اما بخش مهمی از مدیریت شرایط زمستان به همکاری مردم در حوزه مصرف بهینه وابسته است.

حسینی تأکید کرد: اگر خانوارها، اصناف، بخش‌های تجاری و صنایع در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کرده و الگوی مصرف بهینه را رعایت کنند، امکان عبور موفق‌تر و کم‌هزینه‌تر از فصل سرد فراهم خواهد شد. مصرف بهینه به معنای کاهش رفاه مردم نیست، بلکه به معنای جلوگیری از هدررفت انرژی و استفاده درست از منابع موجود است.

وی با اشاره به اینکه مردم ما از ابتدای انقلاب تا الان هر جایی که پای کار بودند،چالش‌های بزرگ را پشت سر گذاشته ایم،ادامه داد: حمله به حوزه انرژی کشورمان از اهداف دشمن بوده تا ایران اسلامی را با مشکل مواجه کنند؛ اگر همه مردم در موضوع مصرف بهینه همراهی کنند؛ این چالش را هم پشت سر می‌گذاریم.این مردم حدود بیش از ۵ ماه است که در میادین حضور دارند کار جهادی می کنند و می توانند این کار جهادی خودشان را با مصرف بهینه انرژی تکمیل کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: اطمینان‌بخشی به مردم درباره تأمین انرژی، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌ها و مشارکت همگانی در مدیریت مصرف است. با همکاری مردم و تلاش بخش‌های مسئول، می‌توان چالش ناترازی گاز در زمستان را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت.

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