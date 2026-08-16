اربعین رهبر شهید ۲۹ مرداد در سراسر کشور برگزار می شود
معاون استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: مجلس سوگواری ویژه بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران روز پنجشنبه ۲۹ مرداد بصورت سراسری در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، میر تاج الدین معاون استانهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی امروز در نشست کمیته برگزاری مراسم و در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: مجلس سوگواری ویژه بزرگداشت اربعین آقای شهید ایران روز پنجشنبه ۲۹ مرداد بصورت سراسری در کل کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: همچنین از طرف دفتر مقام معظم رهبری مراسم ویژه در تهران روز سه شنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مصلی، روز چهار شنبه در قم در حرم حضرت معصومه بعد از نماز مغرب و عشا و روز پنجشنبه در مشهد از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حرم رضوی برگزار خواهد شد