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سردار باقرزاده:

دولت قطر به جای تکذیب مسئله، مجوز حضور تیم کارشناسی نیروی هوایی را بدهد

دولت قطر به جای تکذیب مسئله، مجوز حضور تیم کارشناسی نیروی هوایی را بدهد
کد خبر : 1826398
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سردار باقرزاده گفت: تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می‌باشند اما با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری، تاکنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در پی نامه سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیرامون لزوم پیگیری وضعیت خلبانان اسیر ایرانی در کشور قطر و به دنبال آن تکذیب سخنگوی وزارت خارجه آن کشور؛ فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با رد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه قطر اظهار داشت: دولت قطر به جای تکذیب مسئله و ایجاد محدودیت در مسیر حقیقت یابی، اجازه دهد تا تیم کارشناسی و حقیقت یاب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قطر عزیمت نماید.

سردار باقرزاده اضافه کرد: تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی می باشند اما با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مسئولان قطری، تاکنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.

وی بار دیگر بر نقش صلیب سرخ در پیگیری فوری موضوع تاکید کرد و از این که تاکنون دولت کویت نیز در اقدامی مشابه نسبت به اطلاع‌رسانی از سرنوشت چهار ایرانی اسیر شده توسط کویت طفره می‌رود هشدار داد.

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