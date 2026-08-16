کنعانی مقدم در گفتوگو با ایلنا:
خسته کردن دولت، بازی در پازل دشمن است
دبیرکل حزب سبز ایران با اشاره به هجمه های وارد شده به رئیس جمهور و هئیت دولت گفت: به نظر میآید که ما در رابطه با نقد دولت، چه آقای پزشکیان و چه وزرا، باید شرایط جنگی را کاملاً لحاظ کنیم و امنیت کشور هم باید لحاظ شود. اینگونه نباشد که فکر کنیم داریم شرایط انتخابات و رقابتهای انتخاباتی را طی میکنیم و از هر تریبونی که در اختیارمان هست، شلاق را برداریم و به دولت بزنیم و آن را از عمل به مسیولیت خود خسته کنیم. خسته کردن دولت، به نظر من، در پازل دشمن بازی کردن است.
حسین کنعانیمقدم دبیر کل حزب سبز ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد دولت چهاردهم در شروع سومین سال آن گفت: باید دولت را در سه مقطع تحلیل کرد. یکی مقطع اولیه که جنگ نداشتیم اما روز تحلیف ریاستجمهوری و ترور شهید هنیه، عملاً جنگ آغاز شد و شرایط ناامنی و ناپایدار و تهدیدات نیز آغاز شد. در این مقطع دولت توانست با توجه به اینکه ساختار خود را تنظیم میکرد، هیئت دولت را تعیین کند و بر امور مسلط شود، با توجه به اینکه تجربه این کار را هم نداشت، کار بسیار سختی را انجام داد و به نظر میرسد در تنظیم و استقرار ساختار دولت، نمره معقولی کسب کرد. البته ممکن است نقاط ضعف و قوتی هم در آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: مقطع بعدی، مقطع جنگ ۱۲ روزه بود. به نظر میرسد که در این مقطع هم دولت به خوبی توانست خود را حفظ کند، شرایط را برای نیروهای مسلح در میدان تنظیم کند، مشکلات داخلی را تا آنجایی که میتواند حل و فصل کند تا مانعی بر سر راه حرکت میدانی در دفاع در جنگ نباشد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مقطع سوم، مقطع جنگ ۴۰ روزه و جنگ رمضان است. با توجه به شهادت امام شهیدمان، حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و شهادت فرماندهانمان، اولویت اصلی دولت پشتیبانی از جنگ و جبهه است و توانست حداقل از بحران عبور کند، بهگونهای که مشکلات اقتصادی، کمبود کالا و یا قحطی و ناآرامی در داخل کشور شکل نگیرد. به نظر میآید که این اتفاق توانست یک حرکت مثبت را برای دولت رقم بزند که امیدواریم در اقدامات بعدی خود بتوانند این آرامش را در صحنه اقتصادی دنبال کنند.
کنعانیمقدم تصریح کرد: فراتر از این سه مرحله، موضوع هجدهم و نوزدهم دی بود که در داخل کشور با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل گرفت، تعداد زیادی در این مسئله درگیر شدند، ناامنی و اتفاقات بسیار مهمی رخ داد که در این زمینه هم به نظر میرسد دولت توانست خود را حفظ کند و نگذارد که این کودتا در حاکمیت و دولت نفوذ کند و موجب اخلال در ایجاد امنیت کشور شود. عملکرد دولت را در این چهار مرحله میشود تجزیه و تحلیل کرد.
وی گفت: بحثهای مذاکرات در رابطه با جنگ و دیپلماسی مقاومتی و همچنین بحث حمایت از مردمی که در خیابانها هستند، بخشهای دیگری است که در هر کدام به نظر میرسد باید دولت در آنها کارنامه خاص خود را ارائه دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره اقدامات دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح برای مقابله با مشکلات اقتصادی گفت: دولت در یک پارادایم قرار دارد که باید این پارادایم تغییر پیدا کند. یعنی مسئله اصلی آن باید جنگ و حمایت و دفاع و پشتیبانی از میدان نبرد و دیپلماسی باشد، نه اینکه مسئله اصلی آن مذاکره و رسیدن به یک توافقی باشد که معلوم نیست چقدر آن به نفع ماست و چقدر آن به نفع آمریکاست.
کنعانی مقدم با اشاره به اظهارات ظریف درباره تغییر پارادایم گفت: آقای ظریف در یک مقطعی گفت باید تغییر پارادایم داشته باشیم. به نظر من اینجا اکنون دولت باید تغییر پارادایم بدهد؛ یعنی تمام توان خود را روی بحث جنگ و دفاع و پشتیبانی از میدانهای نبرد بگذارد، چه در دیپلماسی مقاومتی و چه در میدان نبرد و اینکه توان خود را به سمت این ببرد که فقط با راهکار مذاکره مشکل را حل کند، از این رویکرد باید خارج شود. در غیر این صورت به نظر میرسد که دولت نتواند با این پارادایم خود را به سرمنزل مقصود برساند.
وی همچنین درباره هجمه هایی که به دولت و رئیس جمهور وارد میشود، گفت: ما شرایط ویژهای داریم، در جنگ هستیم و نقد منصفانه، عادلانه، مشفقانه، بهگونهای باید انجام شود که باعث تضعیف نظام نشود و باعث طمع دشمن به اینکه ممکن است در داخل کشور ما دچار بحران شویم و آنها با فشار بیشتر و فشار حداکثری و شورش از درون، امید به این داشته باشند که بتوانند به اهداف خودشان برسند.
دبیرکل حزب سبز ایران گفت: به نظر میآید که ما در رابطه با نقد دولت، چه آقای پزشکیان و چه وزرا، باید شرایط جنگی را کاملاً لحاظ کنیم و امنیت کشور هم باید لحاظ شود. اینگونه نباشد که فکر کنیم داریم شرایط انتخابات و رقابتهای انتخاباتی را طی میکنیم و از هر تریبونی که در اختیارمان هست، شلاق را برداریم و به دولت بزنیم و آن را خسته کنیم از اینکه بتواند به مسئولیتی که دارد عمل کند. خسته کردن دولت، به نظر من، در پازل دشمن بازی کردن است.