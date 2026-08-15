به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در دومین نشست ستاد مرکزی بزرگداشت دولتمردان شهید، گفت: در پیاده روی امام رضا ۴ میلیون و در پیاده روی اربعن بیش از ۲۴ میلیون نفر و راهیمایی جاماندگان حدود ۷.۵ میلیون نفر شرکت کردند.

وی افزود: ستاد دولتمردان شهید فراتر از ستاد شهدای دولت و ستاد ۸ شهریور است. طبق بررسی‌ها ۲۰ دولتمرد شهید داریم که بالاترین آنان حضرت آقا با دو دوره ریاست جمهوری بودند. برنامه‌های این ستاد از ۸ شهریور آغاز و تا اولین سالگرد شهدای دولت به فعالیتش ادامه می‌دهد.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برگزاری گسترده برنامه‌های عزاداری محرم و صفر، راهپیمایی اربعین حسینی و اجتماع جاماندگان اربعین گفت: امسال پس از این سرمایه عظیم مردمی، در ماه ربیع و ماه‌های آینده برنامه‌های دیگری با رنگ و بوی خاص برگزار خواهد شد.

میرتاج‌الدینی اظهار کرد: در دو ماه گذشته، برنامه‌های محرم و صفر با برنامه‌های عزاداری برای امام مجاهدین و شهیدمان عجین شد و تشییع تاریخی، بی‌نظیر، حماسه‌ساز و تمدن‌ساز ایشان، چه در ایران و چه در عراق، برگزار شد.

وی ادامه داد: در ادامه این برنامه‌ها، در آخرین روز‌های ماه صفر، حدود چهار میلیون نفر در مشهد مقدس حضور پیدا کردند. پیش از آن نیز در پیاده‌روی اربعین حسینی در عراق، طبق آمار اعلام‌شده حدود ۲۲ میلیون نفر حضور داشتند که سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ایران در این مراسم شرکت کرده بودند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی افزود: این حضور در شرایط خاصی صورت گرفت و مردم قهرمان، شجاع و حماسی ایران، در کنار برگزاری اجتماعات شبانه و پرشور، راهپیمایی اربعین را نیز از دست ندادند.

میرتاج‌الدینی با اشاره به برگزاری راهپیمایی جاماندگان اربعین در ایران گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین امسال نیز رنگ و بوی خاصی داشت و با شعار «باید برخاست» و مشت‌های گره‌کرده در گرامیداشت امام مجاهد شهیدمان برگزار شد.

وی گفت: آماری که از سراسر کشور دریافت کرده‌ایم، نشان می‌دهد حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در راهپیمایی جاماندگان اربعین شرکت کردند و از نظر کیفیت نیز این مراسم بسیار پرشور و فوق‌العاده بود.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به تشکیل ستاد دولتمردان شهید اظهار کرد: این ستاد نخستین ستادی است که امسال تشکیل شده و نخستین رئیس آن نیز دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، است که از ایشان تشکر می‌کنیم.

وی افزود: پس از طرح موضوع از سوی نماینده ولی‌فقیه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس شورا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور، آقای کاظمی از تشکیل این ستاد استقبال کردند و از زمانی که مسئولیت ستاد را پذیرفته‌اند، با وجود حجم سنگین مسئولیت‌های وزارت آموزش و پرورش، وقت ویژه‌ای برای این موضوع اختصاص داده‌اند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگذاشت شهدای دولت گفت : با وجود گستردگی و حجم بالای فعالیت‌های وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش به همراه معاونان و همکاران خود تاکنون چندین جلسه برای پیشبرد برنامه‌های ستاد برگزار کرده‌اند.

علیرضا کاظمی با بیان اینکه ستاد دولتمردان شهید فراتر از ستاد هفته دولت و ستاد شهدای هشتم شهریور فعالیت خواهد کرد، گفت: این ستاد علاوه بر برنامه‌های هفته دولت و هشتم شهریور، برنامه‌های گسترده‌تری را دنبال خواهد کرد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگذاشت شهدای دولت اظهار کرد: پس از گفت‌و‌گو و همفکری با جمعی از نخبگان و فرهیختگان شورای هماهنگی و ارزیابی‌های انجام‌شده، ۲۰ دولتمرد شهید به عنوان جامعه هدف این ستاد مورد توجه قرار گرفته‌اند که در میان آنها، با احتساب رهبر معظم انقلاب، سه رئیس‌جمهور و پنج وزیر دفاع و دیگر وزرا حضور دارند.

وی ادامه داد: این مجموعه شهدای دولتمرد، از دوران دفاع مقدس تا سال‌های اخیر را دربرمی‌گیرد و در دولت اخیر نیز شهدایی از جمله شهید حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر اطلاعات، و شهید امیر نصیرزاده، وزیر دفاع، مورد توجه این ستاد قرار دارند.

کاظمی با بیان اینکه نخستین برنامه ستاد دولتمردان شهید به مناسبت هشتم شهریور برگزار می‌شود، گفت: برنامه‌های این ستاد در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده که جزئیات آن از سوی رئیس ستاد، دکتر کاظمی، و معاون ایشان، دکتر ملکی، تشریح خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف در این ستاد دارای رسالت و برنامه هستند و یکی از موضوعات مهمی که امروز به صورت جدی دنبال می‌شود، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های ستاد در طول سال است.

رئیس ستاد مرکزی بزرگذاشت شهدای دولتی تأکید کرد: فعالیت ستاد دولتمردان شهید با پایان برنامه‌های هشتم شهریور به پایان نمی‌رسد، بلکه ادامه خواهد داشت و حداقل تا نخستین سالگرد شهدای دولت، برنامه‌هایی در این زمینه دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به شهدای پرواز اردیبهشت و شهدای خدمت گفت: برای بزرگداشت شهید آیت‌الله رئیسی و یاران ایشان نیز هر سال ستادی تشکیل می‌شد که امسال با هماهنگی ستاد دولتمردان شهید، برنامه‌های آن دنبال خواهد شد.

کاظمی تأکید کرد: بزرگداشت دولتمردان شهید صرفاً یک برنامه تشریفاتی و تبلیغاتی نیست، بلکه هدف اصلی آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بازخوانی الگوی خدمت و حکمرانی اسلامی و معرفی شهدای دولت به عنوان شاخص‌ها و الگو‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی است.

وی گفت: مکتب خدمت و شهادت، مکتب مدیریت مردمی و همراه مردم بودن، حضور در متن جامعه، ساده‌زیستی و پرهیز از تجملات، پاکدستی و سلامت اقتصادی، عدالت‌خواهی و روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیری از جمله ویژگی‌های دولتمردان شهید است که نهایتاً در شهادت آنان تجلی پیدا کرد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگذاشت شهدای دولت افزود: برخی در گذشته می‌گفتند نباید به دنبال جنگ بود و اگر جنگی اتفاق بیفتد، مردم به شهادت خواهند رسید و مسئولان در اتاق‌های امن خواهند نشست، اما صحنه‌های اخیر نشان داد که مسئولان، مدیران و دولتمردان ما در متن جامعه حضور دارند و در کنار مردم هستند.

وی ادامه داد: پیام شهدا این است که مهم نیست در صف اول باشیم یا صف آخر؛ مهم این است که شهیدگونه زندگی کنیم. اگر انسان شهیدگونه زندگی کند، چه گمنام باشد و چه در جایگاه‌های مختلف قرار داشته باشد، می‌تواند به عالی‌ترین مراتب تعالی انسانی دست پیدا کند.

کاظمی تأکید بر ضرورت تشکیل ستاد مستقل دولتمردان شهید اظهار کرد: لازم بود برای اینکه سیره، زندگی و شیوه‌های مدیریتی این شهدا به الگو‌هایی ماندگار و الهام‌بخش برای جامعه، مدیران آینده و نسل جوان تبدیل شود، ستادی مستقل تشکیل شود.

وی گفت: این هدف تنها با برگزاری یک یا دو جلسه و فعالیت ستاد در ایام سالگرد شهدا محقق نمی‌شود، بلکه دبیرخانه این ستاد باید به صورت دائمی فعالیت کند و همه دستگاه‌ها، به ویژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که شهدای دولتمرد دارند، در طول سال برنامه‌های مختلفی در بخش‌های هنری، تولید کتاب، برگزاری گفت‌و‌گو‌ها و نشست‌های علمی و دیگر حوزه‌ها برگزار کنند.

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