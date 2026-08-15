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روایت قالیباف از عقب‌نشینی ترامپ در خصوص بازگشایی تنگه هرمز

روایت قالیباف از عقب‌نشینی ترامپ در خصوص بازگشایی تنگه هرمز
کد خبر : 1826005
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رئیس مجلس شورای اسلامی روایتی از چگونگی عقب‌نشینی ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران در زمان امضای تفاهمنامه ارائه کرد.

به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در بخشی از گفت‌وگویی در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی بیان کرد: همان تصمیمی که ظهر، در آخرین حمله‌ای که به ضاحیه انجام دادند و مسئول اطلاعات حزب‌الله به همراه خانواده‌اش شهید شد، همان‌جا همه چیز را متوقف کردیم. گفتیم که امشب این‌طور و آن‌طور شما را خواهیم زد و اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بدهد، همه منطقه را می‌زنیم و این‌طور هم می‌زنیم.

وی ادامه داد: نتیجه صحبت ما این شد که همان شب محاصره را برداشتند، نه ۳۰ روز بعد از تفاهمنامه؛ همان شب. توییتی که ترامپ زد و گفت ما امشب برمی‌داریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. وقتی این را دیدم، جلویش را گرفتم و گفتم ما چنین توافقی نداریم. گفتم به میانجی‌ها که این توییت اگر الان برداشته نشود، می‌زنیم؛  به همان شدتی که من گفتم می زنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: خواهش می کنم بروید و تاریخچه را نگاه کنید، ۵۸ دقیقه بعد ترامپ بخش دوم را برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم‌نامه از روز شنبه باز می‌شود. این عزت اسلام نیست؛ این مذاکره یعنی مبارزه.

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