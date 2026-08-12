وزیر کشور پاکستان برای زیارت حرم مطهر رضوی وارد مشهد شد

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، با هدف زیارت حرم مطهر رضوی وارد مشهد مقدس شد و مورد استقبال علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین و غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.

وزیر کشور پاکستان که از دیروز به ایران سفر کرده است با مقامات کشورمان از جمله دکتر پزشکیان رئیس جمهور، مومنی وزیر کشور، عراقچی وزیر امور خارجه، پاک‌نژاد وزیر نفت و رضایی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی دیدار و درباره مسائل دوجانبه و پیگیری توافقات میان دو کشور گفتگو کرد.

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