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زارع خبر داد:

آمادگی مجلس برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا با تعامل با دولت و قوه قضائیه

آمادگی مجلس برای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا با تعامل با دولت و قوه قضائیه
کد خبر : 1825204
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عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: با توجه به تاکید رهبری شهید و مقام معظم رهبری به جلوگیری از بی کیفرمانی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا و پیگیری حقوقی آنها، مجلس آماده تعامل تقنینی با وزرات خارجه و قوه قضائیه است.

به گزارش ایلنا، سلمان زارع با اشاره به تشکیل تیم حقوقی مشترک بین وزارت خارجه و قوه قضائیه برای پیگیری پرونده جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: تاکید رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بر لزوم مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات آمریکا در جنک ۱۲روزه و جنگ رمضان و با توجه به اصل مهم پرهیز از بی کیفر مانی عاملان و آمران جنایات علیه ملت رشید ایران این ضرورت را ایجاد می کرد تا بخش های مختلف کشور با هم افزایی و تعامل این مهم را دنبال کنند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: همکاری های مشترک پیرامون اقدامات حقوقی، آموزشی، کارشناسی و مستند سازی این جنایات و به دنبال آن طرح شکایات در مراجع حقوقی بین المللی و پیگیری این موضوع یک ضرورت است و قوه قضائیه می تواند  با بررسی پرونده های کارشناسی، مواردی که مورد نیاز دستگاه دیپلماسی است و یا نیاز به همراهی وزارت خارجه در امور بین المللی دارد را با همکاری و همفکری طرفین مشخص نمایند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی کشور  پیگیری جنایات صورت گرفته علیه کشورمان توسط متجاوزین و در راس آن، شهادت امام شهیدمان، است که در این حوزه، همکاری های دوجانبه با مرکز وکلای قوه قضاییه می تواند این مهم را تسهیل و میسر نماید ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب قوانینی نظیر لایحه جنایات بین المللی و همچنین اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری آمادگی دارد در این مسیر با بخش های مرتبط همکاری و تعامل کند.

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