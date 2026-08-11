«تاب‌آوری ادراکی جامعه زیر فشار شکاف روایت و واقعیت

روایت رسمی دو دشمن دارد؛ یکی روایتی که هدفش براندازی، تزلزل جامعه و جداسازی سرزمین است و دومی، روایتی سیاست‌زده که با ایجاد اغتشاش ذهنی و روانی، درصدد کاهش تاب‌آوری ذهنی جامعه است.

سنجش‌ها نشان می‌دهد شکافی میان «روایت رسمی» و «تجربه زیسته» مردم وجود دارد. تفاوت میان آنچه رسانه‌های جریان اصلی روایت می‌کنند و آنچه مردم لمس می‌کنند، منجر به «ناآرامی ادراکی» و کاهش تاب‌آوری ذهنی جامعه شده است.

فشار معیشت و قطبی شدن جامعه، منجر به «ازجاکندگی ذهنی» شده است. متأسفانه برخی بالانشینان گمراه با دامن زدن به این قطبی‌سازی، لایه‌ی گسترده‌ای از میانه ثبات‌خواه و زندگی‌خواه را دچار ناامنی روانی و بی‌تابی کرده‌اند.

ما نیازمند روایت‌های درستی هستیم که در آن واقعیت‌های مثبت بازتاب یابد تا صدای جامعه شنیده شود و انسجام مورد نیاز در فضای جنگی امروز تقویت گردد.»