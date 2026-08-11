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دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور:

باید روایت‌هایی ارائه شود که صدای جامعه و واقعیت‌های مثبت را بازتاب دهد

باید روایت‌هایی ارائه شود که صدای جامعه و واقعیت‌های مثبت را بازتاب دهد
کد خبر : 1825078
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دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به وجود شکاف میان «روایت رسمی» و «تجربه زیسته» مردم، نسبت به پیامدهای این فاصله بر تاب‌آوری ذهنی و انسجام اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد: جامعه به روایت‌هایی نیازمند است که ضمن بازتاب واقعیت‌های مثبت، صدای مردم را شنیده و انسجام مورد نیاز در فضای جنگی امروز را تقویت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«تاب‌آوری ادراکی جامعه زیر فشار شکاف روایت و واقعیت

روایت رسمی دو دشمن دارد؛ یکی روایتی که هدفش براندازی، تزلزل جامعه و جداسازی سرزمین است و دومی، روایتی سیاست‌زده که با ایجاد اغتشاش ذهنی و روانی، درصدد کاهش تاب‌آوری ذهنی جامعه است.

سنجش‌ها نشان می‌دهد شکافی میان «روایت رسمی» و «تجربه زیسته» مردم وجود دارد. تفاوت میان آنچه رسانه‌های جریان اصلی روایت می‌کنند و آنچه مردم لمس می‌کنند، منجر به «ناآرامی ادراکی» و کاهش تاب‌آوری ذهنی جامعه شده است.

فشار معیشت و قطبی شدن جامعه، منجر به «ازجاکندگی ذهنی» شده است. متأسفانه برخی بالانشینان گمراه با دامن زدن به این قطبی‌سازی، لایه‌ی گسترده‌ای از میانه ثبات‌خواه و زندگی‌خواه را دچار ناامنی روانی و بی‌تابی کرده‌اند.

ما نیازمند روایت‌های درستی هستیم که در آن واقعیت‌های مثبت بازتاب یابد تا صدای جامعه شنیده شود و انسجام مورد نیاز در فضای جنگی امروز تقویت گردد.»

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