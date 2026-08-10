به گزارش ایلنا، رئیس قوه قضاییه در پیام‌هایی جداگانه انتصاب‌ سرلشکر علی عبداللهی به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر احمد وحیدی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین و سردار عظمایی به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

پیام تبریک رئیس قوه قضاییه خطاب به سردار عبداللهی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی انتصاب سرلشکر علی عبداللهی به سمت ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی

با سلام و تحیات

انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح که نشان از تعهد و تجارب ارزنده شما در حوزه‌های عملیاتی، فرماندهی و آموزشی در سه دفاع مقدس دارد را صمیمانه تبریک گفته و امیدوارم در خدمت صادقانه به نظام و میهن اسلامی و ارتقای بیش از پیش قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت فرماندهی رهبری معظم انقلاب موفق و مؤید باشید. از خداوند متعال تأییدات روزافزونتان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسألت‌ می‌نمایم.

پیام تبریک رئیس قوه قضاییه خطاب به سرلشکر احمد وحیدی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی انتصاب سرلشکر احمد وحیدی به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

با سلام و تحیات

انتصاب شایسته جنابعالی را از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بیانگر تعهد و تجارب ارزنده شما در حوزه‌های رزمی و مدیریتی است، صمیمانه تبریک می‌گویم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی بی‌همتا، ممتاز و متعیّن است که مملو و مشحون از جانفدایان مخلص ولایت می‌باشد. حضور در رأس این نهاد مقدس، نعمت و موهبتی عظیم است که امید است جنابعالی با کیاست و درایتی که دارید، از این نعمت و موهبت، کمال بهره‌مندی را ببرید و در سرافرازی بیش از پیش سپاه عزیز، منشأ اثر باشید.

پیام تبریک رئیس قوه قضاییه خطاب به سردار عظمایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی انتصاب سردار عظمایی به سمت فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار دریادار پاسدار علی عظمایی

با سلام و تحیات

اکنون که به شایستگی با حکم مبارک فرمانده معظم کل قوا به افتخار فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شده‌اید، این حُسن اعتماد و انتخاب را به شما تبریک می‌گویم.

قدر متیقّن، حُسن اعتماد معظم‌له، تجارب ارزنده سه دفاع مقدس و ایضاً فرماندهی ممتاز و برجسته شما در نقش‌آفرینی‌های مثال‌زدنی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بویژه در جنگ تحمیلی اخیر، یاری‌بخش جنابعالی در مسئولیت جدید خواهد بود.

امیدوارم در سایه تعهد، تخصص و تجارب ارزشمندتان، شاهد تقویت و ارتقاء بیش از پیش اقتدار و توانمندی‌های دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عرصه مهم و راهبردی باشیم.

پیام تبریک رئیس قوه قضاییه خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به سمت ریاست سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حسین طائب

با سلام و تحیات

حُسن اعتماد رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و انتصاب شایسته آن برادر ارجمند به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

شجره طیبه بسیج نماد اصلی پشتوانه مردمی انقلاب اسلامی و جلوه‌گاه حقیقی ایمان و اعتقاد قلبی ملت مسلمان ایران در دفاع از این انقلاب و دستاود‌های آن در همه عرصه‌هاست.

امید است جنابعالی در ریاست این نهاد مقدس، در ذیل اوامر و هدایت‌های مقام عظمای ولایت، نهایت توفیق و ظفر را حاصل کنید.