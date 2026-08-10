با صدور حکمی از سوی آیتالله خامنهای صورت گرفت؛
انتصاب حجتالاسلام حسین طائب به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران
فرماندهی معظّم کل قوا در حکمی حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب را به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
به گزارش ایلنا متن حکم حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، فرماندهی معظّم کل قوا بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب
نظر به شهادت پرافتخار و سرافرازانه سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی به دست دشمن صهیونی-آمریکایی، و با عنایت به تعهد، شایستگی، و تجارب ارزندهتان، و بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه، جنابعالی را به سِمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب میکنم.
با توجه به اقتضائات و شرایط جدید کشور، تحقق مطالبات زیر با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه، مورد انتظار است:
تعمیق و گسترش فرهنگ بسیج و مقاومت به منظور تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» با استفاده از ظرفیت آحاد مردم مبعوث شده و اقشار میلیونی جانفدا در راستای ایران قوی و متحد و حفاظت از انقلاب اسلامی
تقویت شبکهی اطلاعات مردمی، افزایش مهارتها و آموزشهای لازم توأم با بصیرتافزایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مقابلهی مردمپایه با تهدیدات دشمن
تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهادها و سازمانهای حاکمیتی، دولتی و عمومی و گسترش گروههای جهادی، بسیج اقشار و محلات به منظور توسعهی خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد
ترویج فرهنگ بسیجی به عنوان الگوی مقاومت و پایداری مردمی در سراسر جهان در برابر استکبار صهیونی-آمریکایی
امید است توجهات و ادعیه سرورمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، موجب توفیقات روزافزون شما و همهی بسیجیان عزیز گردد.
سیّدمجتبی حسینی خامنهای