توضیحات نیکزاد درخصوص نامه شعام درباره چگونگی فعالیت مجلس در شرایط اضطرار

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز دوشنبه (۱۹ مرداد ماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شده است، در تذکری با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی یک جایگاه حقوقی است که با تغییر آدم‌ها تغییر نمی‌کند؛ گفت: سردار رضایی سوابق درخشانی دارد و حضور او در شعام جای امیدواری است، ما اینجا درمورد جایگاه حقوقی او صحبت می‌کنیم؛ که طبق اصل 176 قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام معظم رهبری قابل اجرا است و اساساً اصالتی برای دبیر شعام قائل نشده است؛ حتی خود شعام هم اینجا اصالتی ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: مطابق قانون حتی اگر شورای عالی امنیت ملی چیزی را تصویب کند، اما رهبری تأیید نکرده باشد، لازم‌الاجرا نیست. خود شعام بدون تأیید رهبری اصالت ندارد؛ اما ما برای دبیر شعام چنین جایگاهی قائل شدیم.

رسایی با بیان اینکه دبیر شعام را رئیس جمهور تعیین می‌کند، تصریح کرد: مگر منصوب رئیس جمهور می‌تواند مجلس را تعطیل کند؟! جایگاه حقوقی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جایگاهی نیست که بتواند مجلس را تعطیل کند. امیدوارم آقای رضایی دبیر جدی شعام، جلوی این سوءاستفاده‌ها و این روند غیرقانونی را بگیرد. اگر شعام تعطیلی مجلس را تصویب و رهبری تأیید کردند، همه ما می‌پذیریم.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس و رئیس جلسه امروز مجلس؛ در پاسخ به این تذکر رسایی، با طرح این سوال که ما انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را با ابلاغ چه کسی عقب انداختیم؟ عنوان کرد: تعویق این انتخابات را هم دبیر شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرد. اگر خاطرتان باشد چند هفته قبل موضوع تعویق انتخابات و مسئله رفتن ایرانیان به حج، در یک روز پنجشنبه به استحضار رهبر معظم انقلاب رسید و صبح شنبه هفته بعد با امضای آقای ذوالقدر(دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت) ابلاغ شد؛ و این یعنی حتماً مصوبه به استحضار رهبر انقلاب رسیده و بعد ابلاغ شده است. لذا ما سر هر موضوع و مصوبه‌ای نمی‌پرسیم آیا به استحضار رهبر انقلاب رسیده است یا خیر؟

نایب رئیس مجلس در ادامه ضمن تبریک انتخاب سردار محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، گفت: ایشان حتما جایگاه حقوقی دارند و اگر در موضوعی نیاز به استفسار باشد، حتما انجام خواهد شد.