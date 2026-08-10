خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سلیمی: برگزاری جلسات صحن با تغییر دبیر شعام بار دیگر استفسار شود/ نیکزاد: اعلام این شرایط از سوی شعام بوده نه دبیر

سلیمی: برگزاری جلسات صحن با تغییر دبیر شعام بار دیگر استفسار شود/ نیکزاد: اعلام این شرایط از سوی شعام بوده نه دبیر
کد خبر : 1824475
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا سلیمی در اخطاری گفت: براساس ماده ۱ اصلاحی قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در حال حاضر جلسات به دلیل شرایط اضطرار به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و مبنای تشخیص اضطرار هم نامه دبیر شعام بوده است؛ حال که دبیر شعام تغییر کرده است، باید برای جلسات هفته آینده مجلس از دبیر شعام استفسار شود که آیا اضطرار بر قوت خود باقی است یا خیر؟!

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه (۱۹ مردادماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شده است، در اخطار قانون اساسی عنوان کرد: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی، مجلس باید براساس آئین‌نامه داخلی اداره شود؛ که براساس ماده ۱ اصلاحی قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در حال حاضر جلسات به دلیل شرایط اضطرار به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و مبنای تشخیص اضطرار هم نامه دبیر شعام بوده است؛ حال که دبیر شعام تغییر کرده است، باید برای جلسات هفته آینده مجلس از دبیر شعام استفسار شود که آیا اضطرار بر قوت خود باقی است یا خیر؟!

نیکزاد در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: بنده خبر ندارم که دستور دبیر شعام بوده است؛ به ما اعلام شد شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشته و شرایط اضطرار را ابلاغ کرده است که نامه هم پس از اخذ موافقت شفاهی اعضا نوشته شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر