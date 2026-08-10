سلیمی: برگزاری جلسات صحن با تغییر دبیر شعام بار دیگر استفسار شود/ نیکزاد: اعلام این شرایط از سوی شعام بوده نه دبیر

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس در نشست علنی امروز دوشنبه (۱۹ مردادماه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شده است، در اخطار قانون اساسی عنوان کرد: مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی، مجلس باید براساس آئین‌نامه داخلی اداره شود؛ که براساس ماده ۱ اصلاحی قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در حال حاضر جلسات به دلیل شرایط اضطرار به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و مبنای تشخیص اضطرار هم نامه دبیر شعام بوده است؛ حال که دبیر شعام تغییر کرده است، باید برای جلسات هفته آینده مجلس از دبیر شعام استفسار شود که آیا اضطرار بر قوت خود باقی است یا خیر؟!

نیکزاد در پاسخ به اخطار سلیمی گفت: بنده خبر ندارم که دستور دبیر شعام بوده است؛ به ما اعلام شد شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشته و شرایط اضطرار را ابلاغ کرده است که نامه هم پس از اخذ موافقت شفاهی اعضا نوشته شده است.