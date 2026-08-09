وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم که با بررسی‌هایی که صورت می گیرد، بتوانیم به‌زودی نظر خودمان را نسبت به این مصوبه داشته باشیم و اگر رفت‌وبرگشتی با مجلس داشته باشد، ان‌شاءالله سریع نهایی شود و ابلاغ شود تا ثمراتش را مردم و عزیزانمان در دستگاه‌های مربوطه ببینند.