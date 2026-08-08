در دیدار احزاب حامی دولت با مشاور رئیسجمهور مطرح شد؛
ما هنوز هم برای پزشکیان فحش میخوریم و پای عهدمان هستیم
مشاور رئیسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر ضرورت تقویت نقش احزاب در ساختار سیاسی کشور گفت: «وفاق» باید بستری برای گفتوگوی ملی، نزدیک شدن جریانهای سیاسی و افزایش مشارکت آنها در فرآیند تصمیمسازی باشد، نه صرفاً تقسیم مسئولیت میان گروههای سیاسی.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نورالدین آهی در دیدار با احزاب اصلاحطلب چهارمحال و بختیاری، با اشاره به نقش جریانهای سیاسی در شکلگیری دولت چهاردهم اظهار کرد: جریانهای سیاسی و حامیان دولت در یک بزنگاه تاریخی با هدف تقویت ایران، حفظ منافع ملی و ساختن آیندهای بهتر وارد میدان شدند و این حمایت همچنان باید ادامه داشته باشد.
در این اثنا یکی از احزاب اصلاحطلب استان با تأیید سخنان مشاور رییس جمهور، با تاکید بر پایبندی به این رویکرد گفت: «ما هنوز هم برای پزشکیان فحش میخوریم و پای عهدمان هستیم.» آهی افزود: حمایت از دولت به معنای چشمپوشی از ضعفها نیست و حمایت واقعی زمانی معنا دارد که در کنار دفاع از اقدامات درست، برای اصلاح نقاط ضعف نیز مطالبهگری مسئولانه انجام شود.
مشاور رئیسجمهور وفاق را فراتر از تشکیل یک دولت سهمیهای دانست و تصریح کرد: وفاق باید زمینهای برای گفتوگوی واقعی میان احزاب و جریانهای سیاسی باشد؛ بهگونهای که گروههایی که سالها رقیب یکدیگر بودهاند، بتوانند در کنار هم بنشینند، دیدگاههای یکدیگر را بشنوند و برای مسائل کشور به راهحلهای مشترک برسند.
آهی با انتقاد از محدود شدن فعالیت احزاب به دوره انتخابات، گفت: وظیفه احزاب تنها حضور در انتخابات نیست و کادرسازی، تربیت نیروی انسانی، مطالبهگری، نقد عملکرد دولت و کمک به تصمیمسازی از وظایف اصلی آنهاست. به گفته او، بدون تربیت و معرفی نیروهای توانمند، جریانهای سیاسی در زمان تشکیل دولت نیز با کمبود نیروی آماده برای پذیرش مسئولیت مواجه خواهند شد.
وی شایستهسالاری را یکی از الزامات موفقیت دولت عنوان کرد و افزود: تخصص برای انتخاب مدیران ضروری است، اما مدیران دولت باید در کنار توانمندی حرفهای، به راهبردها، گفتمان و اهداف دولت نیز باور داشته باشند و بتوانند در مسیر تحقق برنامههای آن حرکت کنند.
آهی همچنین بر ضرورت آسیبشناسی عملکرد جریانهای اصلاحطلب تأکید کرد و گفت: پیش از بررسی ضعف دیگران باید نقاط ضعف خود را دید؛ یکی از مهمترین این ضعفها، مسئله کادرسازی است.
مشاور رئیسجمهور با بیان اینکه دولت متعلق به همه کسانی است که برای شکلگیری آن تلاش کردهاند، از جریانهای حامی دولت خواست رویکردی ایجابی در پیش بگیرند و برای افزایش کارآمدی دولت تلاش کنند. او تأکید کرد نقد عملکرد دولت باید با هدف اصلاح امور و ارائه خروجی بهتر برای مردم و کشور باشد.
آهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور، حفظ انسجام ملی و تلاش برای ایجاد ثبات و صلح را ضروری دانست و گفت: در کنار پیگیری مسائل اقتصادی و معیشتی، ایجاد شرایط مناسب برای ثبات و آرامش نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بدون ثبات امکانپذیر نیست.
وی در پایان، احزاب را «دیدهبان دولت» توصیف کرد و گفت: احزاب حامی دولت باید پس از تشکیل دولت نیز فعال بمانند، ضمن حمایت از مسیرهای درست، ضعفها را شناسایی و برای اصلاح آنها راهکار ارائه کنند.
آهی تأکید کرد که تقویت احزاب، گفتوگوی ملی، شایستهسالاری و افزایش مشارکت سیاسی میتواند به افزایش سرمایه اجتماعی و کارآمدی دولت کمک کند و هدف نهایی این مسیر باید «پیشرفت ایران و تأمین منافع ملی» باشد.